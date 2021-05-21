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Синяя ванная, будуар и винтажная мебель. Как выглядит квартира с дизайнерским ремонтом за 750 тысяч BYN
22.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Синяя ванная, будуар и винтажная мебель. Как выглядит квартира с дизайнерским ремонтом за 750 тысяч BYN
Realt.by побывал в квартире с дизайнерским ремонтов за 750 000 BYN. Огромное количество зеркал, синяя ванная комната, интересные планировочные решения и секретные приемы,...
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