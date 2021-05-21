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Синяя ванная, будуар и винтажная мебель. Как выглядит квартира с дизайнерским ремонтом за 750 тысяч BYN

22.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Синяя ванная, будуар и винтажная мебель. Как выглядит квартира с дизайнерским ремонтом за 750 тысяч BYN
 
 
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Realt.by побывал в квартире с дизайнерским ремонтов за 750 000 BYN. Огромное количество зеркал, синяя ванная комната, интересные планировочные решения и секретные приемы,...
 
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