Илону Маску предложили обсудить строительство завода Tesla в РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Министерство промышленности и торговли России пригласило руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в РФ, чтобы обсудить возможность строительства завода Tesla.

В пятницу во время проведения марафона "Новое знание" американский бизнесмен сообщил, что рассматривает РФ как возможную площадку для размещения производства электрокаров.

"Дорогой Илон Маск, мы были рады узнать, что вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, у нас есть ряд мер господдержки для производителей. Приезжайте, обсудим это", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Dear @Elonmusk , we were delighted to learn that you are considering building a factory in Russia. By the way, we have a number of state support measures for local OEMs. Come to see us, we’ll talk about it :)

Best regards,

Ministry of industry and trade of the Russian Federation pic.twitter.com/hrVtmLhGAa — Минпромторг России (@minpromtorg_rus) May 21, 2021

После заявления Маска руководители Московской, Калининградской и Калужской областей, а также Удмуртии сообщили, что готовы поддержать строительство в их регионах завода. Кроме того, о содействии локализации производства проинформировали власти Москвы.

В пятницу стало известно, что Маск собирается также официально запустить в РФ продажи электромобилей Tesla.