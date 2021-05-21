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Илону Маску предложили обсудить строительство завода Tesla в РФ

22.05.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Министерство промышленности и торговли России пригласило руководителя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в РФ, чтобы обсудить возможность строительства завода Tesla.

В пятницу во время проведения марафона "Новое знание" американский бизнесмен сообщил, что рассматривает РФ как возможную площадку для размещения производства электрокаров.

"Дорогой Илон Маск, мы были рады узнать, что вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, у нас есть ряд мер господдержки для производителей. Приезжайте, обсудим это", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

После заявления Маска руководители Московской, Калининградской и Калужской областей, а также Удмуртии сообщили, что готовы поддержать строительство в их регионах завода. Кроме того, о содействии локализации производства проинформировали власти Москвы.

В пятницу стало известно, что Маск собирается также официально запустить в РФ продажи электромобилей Tesla.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу стало известно, что Маск собирается также официально запустить в РФ продажи электромобилей Tesla.
 
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