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Хозяйствам "ДорОрс" разрешили поставлять помидоры в Россию
22.05.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мая – Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) с понедельника 24 мая разрешила ввозить перцы и томаты в Россию еще одному белорусскому предприятию.
© Sputnik / Константин Чалабов
Разрешение выдано под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.
"С 24 мая Россельхознадзор разрешает поставки в Российскую Федерацию томатов и перцев с ОСП "Тепличное хозяйство ОАО "ДорОрс", – говорится в сообщении службы.
Данное решение ведомство приняло с учетом обследований растений и плодов в теплицах – на вирус коричневой морщинистости и вирус пятнистого увядания.
Ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев из столичной области были введены с 9 октября минувшего года из-за обнаружения вируса мозаики пепино. С 30 марта постепенно поставки начали возобновляться, в настоящее время экспортировать томаты в РФ могут 17 белорусских предприятий.
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Ограничения на ввоз в РФ томатов из Минской области были введены в октябре минувшего года из-за обнаружения вируса мозаики пепино.
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