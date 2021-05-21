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Хозяйствам "ДорОрс" разрешили поставлять помидоры в Россию

22.05.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мая – Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) с понедельника 24 мая разрешила ввозить перцы и томаты в Россию еще одному белорусскому предприятию.

© Sputnik / Константин Чалабов
Россельхознадзор снял запрет на поставки белорусских овощей в Россию

Разрешение выдано  под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.

"С 24 мая Россельхознадзор разрешает поставки в Российскую Федерацию томатов и перцев с ОСП "Тепличное хозяйство ОАО "ДорОрс", – говорится в сообщении службы.

Данное решение ведомство приняло с учетом обследований растений и плодов в теплицах – на вирус коричневой морщинистости и вирус пятнистого увядания.

Ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев из столичной области были введены с 9 октября минувшего года из-за обнаружения вируса мозаики пепино. С 30 марта постепенно поставки начали возобновляться, в настоящее время экспортировать томаты в РФ могут 17 белорусских предприятий.

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Теги: Минск
 
 
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Ограничения на ввоз в РФ томатов из Минской области были введены в октябре минувшего года из-за обнаружения вируса мозаики пепино.
 
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