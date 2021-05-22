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По $1005 за «квадрат». УКС Центрального района предлагает квартиры на первых этажах в новостройке на Щорса

22.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

УКС Центрального района завершает строительство двух 17-ти этажных домов на улице Щорса в Минске. Возведение этих многоэтажек началось в конце 2018 года. Тогда же были выпущены первые проектные декларации. На старте продаж стоимость квадратного метра в квартирах начиналась от 990 долларов (в «трешках») и заканчивалась 1200 долларами (в «однушках»). На финише проекта в газете «Звязда» появилась проектная декларация на еще 3 квартиры от застройщика.

По 05 за «квадрат». УКС Центрального района предлагает квартиры на первых этажах в новостройке на Щорса

Речь идет о многоквартирных жилых домах № 1 и № 2 по генплану в границах улиц Папанина, Щорса и Грушевской. Рядом с практически готовыми домами уже возведен пятиуровневый надземный гараж-стоянка на 510 машиномест. К слову, все квартиры в монолитно-каркасных многоэтажках продаются вместе с местом на парковке.

По 05 за «квадрат». УКС Центрального района предлагает квартиры на первых этажах в новостройке на Щорса

Первая многоэтажка (№1 по генплану) насчитывает 3 подъезда и 228 квартир свободной планировки, из них 13 однокомнатных, 64 двухкомнатные и 34 трехкомнатные. Вторая новостройка (№2 по генплану) состоит из 4 секций и 322 квартир: 187 однокомнатных, 119 двухкомнатных и 16 трехкомнатных квартир. Помимо квартир, на первом уровне новостроек предусмотрено 6 офисов с отдельными входными группами и помещения товарищества собственников.

По 05 за «квадрат». УКС Центрального района предлагает квартиры на первых этажах в новостройке на Щорса

Интересно, что источником теплоснабжения данных домов будет не газовая котельная, а электрическая. При этом, многоэтажки будут обогреваться обычными батареями с горячей водой, а оплачиваться отопление будет по тарифу за потребленные Гкал.

В настоящий момент всем желающим предлагаются 3 (три) квартиры:

- 2 (две) двухкомнатные квартиры со свободной планировкой в жилом доме № 2 по генплану на 1-м этаже площадью 76,13 и 77,72 «квадратов» с машиноместом в паркинге;

 -1 (одна) трехкомнатная квартира с перегородками в жилом доме № 1 по генплану на 1-м этаже площадью 90,78 «квадратов» с машиноместом.

Стоимость квадрата» для двухкомнатных квартир – 2520,35 рубля; для трехкомнатной квартиры – 2520,73 рубля. Стоимость машиноместа – 15500,99 рубля.

Таким образом, за «двушку» с машиноместом надо будет заплатить порядка 84 тысяч долларов, за «трешку» − порядка 96 тысяч долларов.

Оплата производится в белорусских рублях на специальный и текущий расчетные счета застройщика по графику платежей в соответствии с условиями договора после его регистрации в местном исполнительном и распорядительном органе.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 27 мая в офисе УКСа Центрального района.

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Теги: Минск
 
 
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УКС Центрального района завершает строительство двух 17-ти этажных домов на улице Щорса в Минске. Возведение этих многоэтажек началось в конце 2018 года. Тогда же...
 
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