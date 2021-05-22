YouTube будет вставлять рекламу в любое видео без согласия правообладателей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мая – Sputnik. С 1 июня YouTube начнет вставлять рекламные ролики в видео на своей платформе без согласия правообладателей.

Речь идет о каналах, которые недостаточно популярны или не стремятся к получению прибыли от своего контента. При этом доход от рекламных вставок будет идти видеохостингу, сообщает журнал Entrepreneur.

Для американских пользователей изменение действует с ноября прошлого года.

Сейчас реклама вставляется в видео, опубликованном на каналах, подключенных к партнерской программе. Для участия в ней необходимо, чтобы количество подписчиков было не меньше тысячи человек, а общее время просмотров за год – четыре тысячи часов.

Доход авторов видеороликов, которые живут за пределами США, начнет считаться роялти и будет облагаться налогом по американскому законодательству. Правда, это касается только той прибыли, которая будет получена от просмотров зрителями США.

Авторы должны до 31 мая 2021 года предоставить сервису Google AdSense налоговую информацию — ИНН, наименование юридического лица, коммерческое название. Если это не будет сделано, видеохостинг может удерживать до 24% от доходов с просмотров.

YouTube – это видеохостинг, созданный в США, позволяющий загружать видео, просматривать ролики других пользователей, а также комментировать и оценивать их, делиться с друзьями в социальных сетях, встраивать на других сайтах.

На интернет-сервисе представлены как профессиональные видео, так и любительские. Интервью, рецепты, передачи, сериалы, фильмы, развлекательные ролики, блоги о путешествиях, различные видео-инструкции – все это представлено на YouTube. Является вторым по посещаемости в мире (после Google), с ежедневной аудиторией в 4 млрд человек. 90% аудитории – люди в возрасте от 18 до 44 лет.