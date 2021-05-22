Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 мая 2021 года)

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.1% и составил 1237 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.4% и на данный момент равна 1302 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 65 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квартир без учета влияния первичного рынка снизилась на 0.2% и составила 1324 $/м2.

Кстати, цены реальных сделок тоже падают .

Загородное жилье

«Выгоднее всего купить дом под снос и спокойно строить», - говорят эксперты. О том, что сейчас происходит на рынке загородной недвижимости, читайте здесь .

Долгострои

Александр Лукашенко высказался о строительной отрасли в столице: недоволен стройкой Газпрома, снова напомнил, что Минск не резиновый. Подробности тут .

Строительство

Застройщик предложил к покупке 15 квартир в многоэтажке с гостиницей.

«Датч Стар» выставил на продажу 50 мест в подземном паркинге рядом с метро «Грушевка».

Район возле гостиницы Renаissance в Минске планируют сильно изменить .

УКС Центрального района предлагает квартиры на первых этажах в новостройке на Щорса.

Земля

Глава Минска распорядился создать в каждом районе столицы комиссии по контролю за соблюдением земельного законодательства.

Участок в Заславле у воды продан по рекордной цене, но по самой высокой на торгах — надел в Колодищанском сельсовете. Результаты аукциона ищите здесь .

Деньги

В Минске проиндексировали чеки «Жилье».

Законодательство

21 год в квартире никто не жил, а долг за «коммуналку» повесили на прописанных. Юрист ответил , что делать в такой ситуации.

Информацию из государственного реестра оценщиков теперь можно получить через ресурс НКА .

Регионы

В Гомеле выставили на торги здание на исторической улице города. Начальная цена — 456 тысяч долларов.