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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 мая 2021 года)

22.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Тенденции

Цены

Индекс цен вторичного рынка жилья снизился на 0.1% и составил 1237 $/м2. Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась на 0.4% и на данный момент равна 1302 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 65 $/м2 в пользу новостроек. Средняя цена квартир без учета влияния первичного рынка снизилась на 0.2% и составила 1324 $/м2.

Кстати, цены реальных сделок тоже падают.

Загородное жилье

«Выгоднее всего купить дом под снос и спокойно строить», - говорят эксперты. О том, что сейчас происходит на рынке загородной недвижимости, читайте здесь.

Долгострои

Александр Лукашенко высказался о строительной отрасли в столице: недоволен стройкой Газпрома, снова напомнил, что Минск не резиновый. Подробности тут.

Строительство

Застройщик предложил к покупке 15 квартир в многоэтажке с гостиницей.

«Датч Стар» выставил на продажу 50 мест в подземном паркинге рядом с метро «Грушевка».

Район возле гостиницы Renаissance в Минске планируют сильно изменить.

УКС Центрального района предлагает квартиры на первых этажах в новостройке на Щорса.

Земля

Глава Минска распорядился создать в каждом районе столицы комиссии по контролю за соблюдением земельного законодательства.

Участок в Заславле у воды продан по рекордной цене, но по самой высокой на торгах — надел в Колодищанском сельсовете. Результаты аукциона ищите здесь.

Деньги

В Минске проиндексировали чеки «Жилье».

Законодательство

21 год в квартире никто не жил, а долг за «коммуналку» повесили на прописанных. Юрист ответил, что делать в такой ситуации.

Информацию из государственного реестра оценщиков теперь можно получить через ресурс НКА.

Регионы

В Гомеле выставили на торги здание на исторической улице города. Начальная цена — 456 тысяч долларов.

Как выглядит Коссовский замок, в котором можно переночевать за 300 рублей. Красочный репортаж тут.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 мая 2021 года)

А вот какие дома строят для многодетных семей и МВД в Бресте.

Новый костел в Гродно построят среди таунхаусов и коттеджей. Узнали, как он будет выглядеть.

Дачи и частные дома

Как изменились вкусы белорусов? Что ждет загородный рынок жилья? И почему частные дома — это плохая инвестиция? В интервью с архитектором и создателем студии DainekaArchitects Евгением Дайнеко говорим о том, чем живет рынок загородной недвижимости Беларуси.

Для тех, кто еще определился, какой дом хочет и не готов ничего покупать, мы сделали подборку уютных домиков возле Минска, которые можно арендовать на лето.

А еще у нас есть два репортажа из садовых товариществ под Уздой: «Ранет» и «Чистая криница».

Коммерческая недвижимость

Узнали, что происходит с одним из зданий ТЦ «Мир Моды» в Ждановичах и куда уехали арендаторы.

Побывали внутри известного бизнес-центра «Красавiк».

«Амкадор-Белвар» продает свой старый офис за $ 6,3 миллиона.

ОАО «Азарэнне» выставило на продажу свой знаменитый магазин на улице Жудро.

Поговорили с владельцами гостиницы для животных, у которых усадьба, два музея и другие бизнес-идеи живут на 15 сотках.

Realt.by ищет новый офис. Потенциальный кандидат— лесопильный цех бывшего завода.

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 мая 2021 года)

Жилье и инфраструктура

На аукцион выставили «необычную» трешку в центре Минска: в доме, который «приговорили» к сносу, а 8 лет назад передумали.

1 июня после капитального ремонта откроются ясли-сад на Грушевской в Минске.

В этом году в Минске планируют отремонтировать все наружные лестницы во дворах.

Дизайн и ремонт

Исповедь белоруски, которая ввязалась в ремонт с $ 4 тысячами на руках, можно почитать здесь.

Посмотрите, какую мебель делает канадская компания из деревянных палочек для еды.

Realt.by побывал в квартире с дизайнерским ремонтов за 750 000 BYN. Огромное количество зеркал, синяя ванная комната, интересные планировочные решения и секретные приемы, которые использовала дизайнер в своей квартире будут в этом обзоре. Оцените вместе с нами тут

ЖКХ

В Минске сократили сроки отключения горячей воды. Когда ее перестанут отключать вовсе, ответили в Минских тепловых сетях.

Где в Минске отключат горячую воду в июне: список адресов.

Офтоп

Возле столичной новостройки на ногу подростка упал бетонный блок.

9 человек попросили власти перекрасить телевышку в центре Минска в цвета госфлага. Вот что ответил Мингорисполком.

На автодороге Борисов-Березино рухнул мост.

В Минске поставят памятник Герою Беларуси митрополиту Филарету.

Редакция Realt.by

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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