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Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (17-23 мая 2021 года)
22.05.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тенденции
Цены
Индекс цен вторичного рынка жилья
Кстати, цены реальных сделок
Загородное жилье
«Выгоднее всего купить дом под снос и спокойно строить», - говорят эксперты. О том, что сейчас происходит на рынке загородной недвижимости, читайте
Долгострои
Александр Лукашенко высказался о строительной отрасли в столице: недоволен стройкой Газпрома, снова напомнил, что Минск не резиновый. Подробности
Строительство
Застройщик
«Датч Стар»
Район возле гостиницы Renаissance в Минске
УКС Центрального района
Земля
Глава Минска
Участок в Заславле у воды продан по рекордной цене, но по самой высокой на торгах — надел в Колодищанском сельсовете. Результаты аукциона
Деньги
В Минске
Законодательство
21 год в квартире никто не жил, а долг за «коммуналку» повесили на прописанных. Юрист
Информацию из государственного реестра оценщиков теперь
Регионы
В Гомеле
Как выглядит Коссовский замок, в котором можно переночевать за 300 рублей. Красочный репортаж
А
Новый костел в Гродно построят среди таунхаусов и коттеджей. Узнали,
Дачи и частные дома
Как изменились вкусы белорусов? Что ждет загородный рынок жилья? И почему частные дома — это плохая инвестиция? В интервью с архитектором и создателем студии DainekaArchitects Евгением Дайнеко
Для тех, кто еще определился, какой дом хочет и не готов ничего покупать, мы сделали
А еще у нас есть два репортажа из садовых товариществ под Уздой:
Коммерческая недвижимость
«Амкадор-Белвар»
ОАО «Азарэнне»
Realt.by
Жилье и инфраструктура
На аукцион
1 июня после капитального ремонта
В этом году в Минске
Дизайн и ремонт
Исповедь белоруски, которая ввязалась в ремонт с $ 4 тысячами на руках, можно почитать
Realt.by побывал в квартире с дизайнерским ремонтов за 750 000 BYN. Огромное количество зеркал, синяя ванная комната, интересные планировочные решения и секретные приемы, которые использовала дизайнер в своей квартире будут в этом обзоре. Оцените вместе с нами
ЖКХ
В Минске сократили сроки отключения горячей воды. Когда ее перестанут отключать вовсе,
Где в Минске отключат горячую воду в июне:
Офтоп
Возле столичной новостройки на ногу подростка
9 человек попросили власти перекрасить телевышку в центре Минска в цвета госфлага.
На автодороге Борисов-Березино
В Минске
Редакция Realt.by
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Президент стал вдруг недоволен стройкой Газпрома в Минске, на ремонт уходит слишком много денег и цены реальных сделок снова пошли вниз. Все самое интересное за...
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