«Вряд ли это приведет к удорожанию метра». Эксперты высказались про указ об отмене жилищных облигаций

«Никакой социальной революции не будет»

Архитектор и основатель архитектурной компании «Аверса-групп», председатель ассоциации проектных и строительных организаций при Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей Антон Гарустович:

- Такие документы не всегда отображают реальный инструмент рынка. Чаще всего они направлены на какую-то частную ситуацию или связанны со своими интересами. Ведь не случайно в отношении указа №176 не было ни общественного обсуждения, ни чего-то другого, чтобы быть открытым к обсуждению. Даже проект указа об ужесточении сроков строительства загородных домов был потенциально опасен и поэтому он обсуждался. А вот этот законопроект создали в закрытом режиме. Людей поставили просто перед фактом, и это очень многое объясняет. Получается, что все уже решили и даже не надо ничего обсуждать. Поэтому, скрытые мотивы таких вещей нам очень часто не ясны.

По открытым же мотивам - надо смотреть, что там будет конкретно написано. Все инструменты хороши, когда есть определенные правила их использования: и доли хороши, и, когда есть широкий доступ к земельным участкам. Просто нужно контролировать, допустим, регламенты использования. У нас же ситуация какая: договора гражданские, гражданский кодекс выше любого договора, ты что ни читай, как потребитель, ты всегда в суде будешь разбираться не с самим договором, а с гражданским кодексом и у тебя, получается, идет накладка законодательства.

На мой взгляд, у человека должно быть много инструментов. Когда это становится игрой не в чистую, то тогда должен быть четко юридический момент, почему в том или ином случае возникла проблема. И, получается, что когда это выясняется, то, соответственно, это становится прецедентом права, и применяются меры, чтобы это больше не повторилось. А дальше инструмент работает нормально.

Например, когда мы присутствуем на заседаниях в исполкомах, министерствах, то всегда аргумент такой: «Вы не представляете, сколько граждан жалуется». И я понимаю, что у них реально жалобы идут сотнями. Но граждане могут неосознанно или осознанно рисковать — это их право. Застройщик может легко обанкротиться, сменить собственников, и у нас же аттестация идет не на людей, а на фирму, и это легко проворачивается так, что можно уйти от ответственности. Плюс, у застройщиков есть огромные риски фактически при строительстве: он никак не защищен от экспертиз, каких-то неожиданных вещей. Это рискованный бизнес и проще, конечно, отменить какие-то инструменты сделав их виновниками проблем. Любая ценная бумага – это двигатель для экономики. Да, могут быть риски определенные, можно создать определенный инструмент регулирования.