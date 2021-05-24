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«Вряд ли это приведет к удорожанию метра». Эксперты высказались про указ об отмене жилищных облигаций
24.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Александр Лукашенко подписал Указ №176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Как это повлияет на рынок недвижимости в Беларуси и изменятся ли цены на новостройки? Эксперты ответили на все вопросы в нашем подкасте. Подготовили текст, если вам удобнее читать, а не слушать.
В начале мая Александр Лукашенко
Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций — в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу Указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.
Мы обсудили с экспертами рынка недвижимости, как этот документ аукнется простым покупателям. Полный аудио подкаст вы можете прослушать
«Никакой социальной революции не будет»
Архитектор и основатель архитектурной компании «Аверса-групп», председатель ассоциации проектных и строительных организаций при Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей Антон Гарустович:
- Такие документы не всегда отображают реальный инструмент рынка. Чаще всего они направлены на какую-то частную ситуацию или связанны со своими интересами. Ведь не случайно в отношении указа №176 не было ни общественного обсуждения, ни чего-то другого, чтобы быть открытым к обсуждению. Даже
По открытым же мотивам - надо смотреть, что там будет конкретно написано. Все инструменты хороши, когда есть определенные правила их использования: и доли хороши, и, когда есть широкий доступ к земельным участкам. Просто нужно контролировать, допустим, регламенты использования. У нас же ситуация какая: договора гражданские, гражданский кодекс выше любого договора, ты что ни читай, как потребитель, ты всегда в суде будешь разбираться не с самим договором, а с гражданским кодексом и у тебя, получается, идет накладка законодательства.
На мой взгляд, у человека должно быть много инструментов. Когда это становится игрой не в чистую, то тогда должен быть четко юридический момент, почему в том или ином случае возникла проблема. И, получается, что когда это выясняется, то, соответственно, это становится прецедентом права, и применяются меры, чтобы это больше не повторилось. А дальше инструмент работает нормально.
Например, когда мы присутствуем на заседаниях в исполкомах, министерствах, то всегда аргумент такой: «Вы не представляете, сколько граждан жалуется». И я понимаю, что у них реально жалобы идут сотнями. Но граждане могут неосознанно или осознанно рисковать — это их право. Застройщик может легко обанкротиться, сменить собственников, и у нас же аттестация идет не на людей, а на фирму, и это легко проворачивается так, что можно уйти от ответственности. Плюс, у застройщиков есть огромные риски фактически при строительстве: он никак не защищен от экспертиз, каких-то неожиданных вещей. Это рискованный бизнес и проще, конечно, отменить какие-то инструменты сделав их виновниками проблем. Любая ценная бумага – это двигатель для экономики. Да, могут быть риски определенные, можно создать определенный инструмент регулирования.
У нас очень странный рынок, у нас нет многих инструментов, потому что от них отказывались вот таким способом. Он же не делается странным за счет одной ситуации, скорее - за счет тенденций. И отказы эти действительно связаны, в том числе, с нежеланием работать с самим рынком, базой законодательной, ассоциациями, и желанием избавится от этой проблемы. Это не первый инструмент, от которого отказываются, и не последний. Я думаю, что в итоговом документе указа, скорее всего, будет прописано что-то вроде «в течение 5 лет там то-то должно произойти, и каждый там, в своем районе, возьмется за контроль». Единственный, кто, скорее всего, будет страдать, - это девелоперы и предприниматели. Социальной революции никакой не будет, потому что рынок объемный очень, те игроки, кто хотел отойти от этого – отходили.
«Всегда было больше долевого и меньше облигаций»
Директор агентства недвижимости «Вива Консалт», управляющий партнер группы компаний ViVa Invest и член ассоциации застройщиков Юрий Жарков:
- На самом деле указ готовился некоторое время и информация о том, что от жилищных облигаций надо отказываться, появилась больше года назад. Условно говоря, многие застройщики, операторы рынка уже понимали, что все идет к тому, что институт будет, скорее всего, либо существенно изменен, что сведет ценность его присутствия на рынке к нулю, либо в принципе отменен. Если говорить о том, что его надо было принять раньше, то я бы не сказал, что 10 лет назад было гораздо больше проблем, когда на рынке существовала точечная застройка. Дело в том, что, когда эти проблемы существовали, они касались не только объектов, которые реализовывались по облигациям. В то время на рынке долевых продаж существовали проблемы, хотя, эта проблема не была связана с тем, каким образом идет вовлечение долевых денег в стройку. Это была общая проблема становления рынка, когда происходили проблемы у некоторых девелоперов при их реализации. На мой взгляд, нет никакой запоздалости или несвоевременности в принятии этой меры. Она принята ожидаемо и планомерно.
При наличии на рынке второго инструмента, в виде долевого строительства, я думаю, что существенно на рынок отмена жилищных облигаций никак не повлияет. По стоимости работа с инструментом жилищных облигаций и работа с долевыми продажами так или иначе сопоставимы. При долевом строительстве должны выйти на 15% готовности дома, прежде чем начать привлекать средства дольщиков. В облигациях должны сначала их выпустить, обеспечить залогами, дополнительными инструментами обеспечения в виде страхования, возможно, заморозить какие-то активы. Так или иначе есть деньги, которые вы должны и в том, и в другом случае потратить, чтобы заниматься стройкой. Так что в
Если вы строите какой-то объект, не связанный с жилым домом, и хотите привлечь деньги дольщиков, то можете работать просто по договору инвестирования, т.е. в этом случае не работает указ по жилью, работает общий по правилам гражданского кодекса, если вам кто-то доверяет свои деньги, чтобы строить ТЦ, склад и прочее.
Застройщики, у которых нет долгостроев, но они продавали квартиры по облигациям, скорее всего, будут дальше продавать по долевому способу. Выпустят проектную декларацию, сделают расчет цены, согласно долевому договору, что-то на спецсчет, что-то на расчетном, что-то в сводно-сметном, что-то в не вошедшем в сводно-сметный счет, какие-то затраты. Все это распишут, сходят в исполком, зарегистрируют в форме долевого. Откроют спецсчета в банке. Это техническая работа, с которой некоторым застройщикам придется столкнуться.
Так же в информации про отмену жилищных облигаций есть пункт про инвестиционные договора. Там вот в чем вопрос: о каких инвестдоговорах идет речь? Там же договор между Республикой Беларусь и неким инвестором-девелопером. Я даже на вскидку сейчас не скажу, у какого девелопера в жилищном секторе есть такой договор. Есть еще договор на право проектирования и строительства, это несколько иной документ и вряд ли речь идет о нем в данном указе, но, увидим текст - станет ясно. Но эти договора, второй тип, есть у многих застройщиков. У новых – он вообще уже у всех, потому что в обязательном порядке заключается с недавних пор. У старых застройщиков – у кого-то есть, у кого-то нет. Я думаю, это исключение сделано для того, чтобы в тех немногих случаях, где такие договора действительно существуют, не ущемлять интересы инвестора и не переводить его на какие-то новые условия работы, не создавать ему стрессовую ситуацию. Вот на каких условиях Республика Беларусь заключила с ним договор, вот на таких он пусть и закончит свою работу по этому договору.
Жилье - это такая вещь, которая обычно не по инвестдоговорам создается. Когда-то был запрет на заключение этих договоров именно по жилью (если мне не изменяет память, он даже сохраняется), потому что жилье считалось высоколиквидным объектом недвижимости, высокий спрос на эти площадки, поэтому было принято решение не подписывать инвестдоговора на такие проекты. Это касалось только нежилых площадок. Там, где есть интегрированные жилые комплексы, возможно, где-то попало под договор.
В целом застройщиков, которые работают по жилищным облигациям, не так много, как тех, которые используют институт долевого строительства. Нельзя сказать, что он не был популярен, потому что в нем были свои плюсы: простота бухгалтерии, свобода распоряжения средствами, какие-то вопросы коммерческие, в связи с тем, что это все-таки ценная бумага. Ряд клиентов, которые были целевыми, которые, условно говоря, были игроками на этом рынке, хотели зарабатывать больше денег, чем покупать конкретную квартиру для жизни. Но в целом всегда было
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«Вряд ли это приведет к удорожанию метра». Эксперты высказались про указ об отмене жилищных облигаций
Александр Лукашенко подписал Указ №176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Как это повлияет на рынок недвижимости в Беларуси и...
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