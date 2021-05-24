"Там уже поселились бомжи". Держатели облигаций «Грушевского посада» за свои деньги восстановили ограждение вокруг стройки

В конце марта трое неизвестных проникли на стройку ЖК «Грушевский посад» и унесли оттуда драгметаллы. Это все заметил один из держателей жилищных облигаций и вызвал милицию. Задержать молодых людей с пакетами меди по горячим следам не удалось. Однако правоохранители быстро отследили маршрут передвижения мужчин, а также заготовительный пункт, куда драгметаллы были сданы.

Казалось, что дело почти расследовано. Однако на днях «дольщики», которые написали заявление в милицию, получили ответ, что в возбуждении уголовного дела отказано.

Причина в том, что правоохранителям не удалось связаться ни с руководством «Жилстройкомплекта», ни с подрядчиками, которые возводят «Грушевский посад», ни с работниками в офисе компании или строителями на объекте. Поэтому не представляется возможным доказать кражу, так как никто не заявлял об исчезновении их имущества. Отсюда и нет состава преступления.