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"Там уже поселились бомжи". Держатели облигаций «Грушевского посада» за свои деньги восстановили ограждение вокруг стройки
24.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Напомним, что а конце марта трое неизвестных проникли на стройку долгостроя «Грушевский посад» на проспекте Дзержинского, и вынесли оттуда 62 килограмма меди. Свидетели вызвали милицию. Правоохранители отследили маршрут мужчин по камерам наблюдения до заготовительного пункта. Однако возбуждать уголовное дело на неизвестных не стали, потому что не смогли связаться ни с кем из «Жилстройкомплекта». Чтобы такое не повторилось, «дольщики» самостоятельно восстановили ограждение объекта.
В конце марта
Казалось, что дело почти расследовано. Однако на днях «дольщики», которые написали заявление в милицию, получили ответ, что в возбуждении уголовного дела отказано.
Причина в том, что правоохранителям не удалось связаться ни с руководством «Жилстройкомплекта», ни с подрядчиками, которые возводят «Грушевский посад», ни с работниками в офисе компании или строителями на объекте. Поэтому не представляется возможным доказать кражу, так как никто не заявлял об исчезновении их имущества. Отсюда и нет состава преступления.
На территории стройплощадки находится имущество «Жилстройкомплекта», который обещает завершить строительство «Грушевского посада». Держатели облигаций решили помочь застройщику не «растерять» последние материалы для этого дела, поэтому самостоятельно восстановили ограждение вокруг объекта.
- Сегодня держатели облигаций, в силу абсолютного бездействия как властей, так и собственников и антикризисного управляющего генподрядчика, своими силами восстановили ограждение стройки, - рассказал один из держателей жилищных облигаций. - Там полноценно поселились бомжи, поймали на днях одного, представился "дворником". Видели ночлежку прямо в офисе. Провода все утащили из секций. Там можно набрать впечатляющих фотографий, в каком всё плачевном состоянии.
«Дольщики» сообщают, что антикризисному управляющему «Генерального подрядчика» было направлено предписание обеспечить охрану, но его проигнорировали.
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"Там уже поселились бомжи". Держатели облигаций «Грушевского посада» за свои деньги восстановили ограждение вокруг стройки
Напомним, что а конце марта трое неизвестных проникли на стройку долгостроя «Грушевский посад» на проспекте Дзержинского, и вынесли оттуда 62 килограмма меди....
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