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Экспорт белорусского продовольствия показывает рост - Минэкономики
24.05.2021 10:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мая ― Sputnik. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания за январь-март вырос на 5% до 1,5 млрд долларов, сообщил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в эфире телеканала
Он отметил, что по итогам трех месяцев это существенная цифра.
"По итогам пятилетки мы должны выйти на семь миллиардов долларов. В ситуации, которая складывается на рынках, это вполне достижимая цифра", - сказал Чеботарь.
По словам чиновника, ситуация только способствует расширению экспорта продукции.
Ценовой бум
По мнению замминистра экономики, в мире наступает новый ценовой бум. И белорусские производители продуктов питания намерены воспользоваться такой возможностью.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
"По всем основным группам товаров показатели экспорта у нас уже в положительной зоне, как по физическому приросту, так и по ценовому", - отметил Чеботарь.
Белорусские производители сельхозпродукции и продуктов питания пользуются возможностью продавать как можно больше и подороже, добавил он.
Куда экспортируем?
Белорусское продовольствие в первом квартале поставлялось в 88 стран. Как отмечали в Минсельхозпроде, увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. К примеру, за январь-март 2020 года поставки осуществлялись в 83 страны.
Экспорт в страны СНГ, включая Россию, вырос на 0,4%, в страны Азии и Океании - на 70,1%, ЕС - на 38,4%, Америки и Карибского бассейна - на 82,6%, страны Африки - на 78,3%. Экспорт продовольствия в Китай вырос на 87,7%.
В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 47,8%.
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В течение нескольких лет по экспорту сельхозпродукции и продуктов питания Беларусь планирует выйти на семь миллиардов долларов ежегодно.
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