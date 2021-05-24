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Первый энергоблок БелАЭС подготовили к промышленной эксплуатации

24.05.2021 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая - Sputnik. Энергоблок №1 Белорусской АЭС успешно прошел этап комплексного опробования. Это последний этап перед вводом в промышленную эксплуатацию, сообщили в пресс-службе инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

Там пояснили, что цель этого процесса – подтвердить работоспособность основного оборудования на проектных параметрах в режиме штатной эксплуатации.

"Продолжительность комплексного опробования – 15 суток, в течение которых блок работает на 100% мощности", - пояснил директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин.

По его словам, этап пройден без замечаний от эксплуатирующей организации белорусской электростанции. А по результатам работы энергоблока на этом этапе будет подписан акт предварительной приемки блока и начала его промышленной эксплуатации. Напомним, этап опытно-промышленной эксплуатации первого блока АЭС был открыт 22 декабря 2020 года с выводом первого энергоблока на 75% номинальной мощности.

Белорусская АЭС

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится в Островце неподалеку от белорусско-литовской границы.

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

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Теги: Минск
 
 
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Чтобы засвидетельствовать готовность основного оборудования, блок работал на 100%-ю мощность в течение 15 суток.
 
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