Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 мая 2021 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1234 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.5% и равна на данный момент 1295 $/м2 Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу новостроек.