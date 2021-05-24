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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 мая 2021 года
24.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.5% и равна на данный момент 1295 $/м2 Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу новостроек.
Количество объявлений о продаже квартир в Минске за последние 7 дней практически не изменилось (+0.1%). На 2% подросло предложение 4-комнатных квартир, на 0.5% - «однушек». Число выставленных на продажу 2-комнатных квартир сократилось на 1%.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 613 $/м2 (+0.5%), Солигорск — 801 $/м2 (-0.2%), Молодечно — 734 $/м2 (-0.9%), Жодино — 735 $/м2 (+0.6%), Слуцк — 589 $/м2 (-0.7%).
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За неделю, с 17 по 24 мая 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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