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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 мая 2021 года

24.05.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.2% и составил 1234 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.5% и равна на данный момент 1295 $/м2 Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра квартир без учета влияния новостроек в настоящее время составляет 1322 $, что на 0.2% ниже, чем неделей ранее.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 мая 2021 года

После небольшого роста в конце апреля – начале мая цены на квартиры в белорусской столице снижаются уже третью неделю подряд.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 мая 2021 года

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Количество объявлений о продаже квартир в Минске за последние 7 дней практически не изменилось (+0.1%). На 2% подросло предложение 4-комнатных квартир, на 0.5% - «однушек». Число выставленных на продажу 2-комнатных квартир сократилось на 1%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 мая 2021 года

Среди типов квартир преобладало незначительное снижение цен. Исключением стали 4-комнатные квартиры, где за последние 7 дней квадратный метр в среднем стал дешевле сразу на 1%.


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 мая 2021 года

Наибольшее снижение средних цен квадратного метра за неделю отмечалось в Центральном и Партизанском районах – на 1.4% и на 0.8% соответственно. В остальных изменение цен находилось в пределах +/-0.3%. 


Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 мая 2021 года

Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 мая 2021 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 801 $/м2 (+0.1%), Витебск — 600 $/м2 (+0.3%), Гомель — 619 $/м2 (-0.6%), Гродно — 716 $/м2 (-0.1%), Могилев — 634 $/м2 (-0.5%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 613 $/м2 (+0.5%), Солигорск — 801 $/м2 (-0.2%), Молодечно — 734 $/м2 (-0.9%), Жодино — 735 $/м2 (+0.6%), Слуцк — 589 $/м2 (-0.7%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 17 по 24 мая 2021 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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