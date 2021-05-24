Белстат: средняя зарплата в апреле составила Br1398,2

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Средняя зарплата белорусов в апреле составила Br1398,2, сообщили в Национальном статистическом комитете.

По традиции лидирует Минск: на столичных жителей в минувшем месяце приходилось Br2003,4 (за год усредненный показатель увеличился на 6,6%).

Далее следуют Минская область – Br1409,5 (111,9%), Гомельская – Br1234 (108%), Гродненская – Br1196,5 (107,9%), Брестская – Br1179,4 (107,5%), Витебская – Br1151,3 (103,1%), Могилевская – Br1118,4 (106,6%).

Не меняются и самые доходные сферы деятельности: представители IT-индустрии получили в среднем Br6010,3, работники финансового сектора услуг и страховщики – Br3505,2, в производстве химических продуктов заработали Br2717,1, в области воздушного транспорта – Br2694,5, в горнодобывающей промышленности – Br2424,6, в изготовлении кокса и продуктов нефтепереработки – Br2356,5.

Также традиционны и наименее оплачиваемые профессии: парикмахеры (Br663,6), библиотекари, сотрудники музеев и других учреждений культуры (Br751,9), социальные работники (Br771,5).

Читайте также: