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Белстат: средняя зарплата в апреле составила Br1398,2

24.05.2021 17:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мая – Sputnik. Средняя зарплата белорусов в апреле составила Br1398,2, сообщили в Национальном статистическом комитете.

По традиции лидирует Минск: на столичных жителей в минувшем месяце приходилось Br2003,4 (за год усредненный показатель увеличился на 6,6%).

Далее следуют Минская область – Br1409,5 (111,9%), Гомельская – Br1234 (108%), Гродненская – Br1196,5 (107,9%), Брестская – Br1179,4 (107,5%), Витебская – Br1151,3 (103,1%), Могилевская – Br1118,4 (106,6%).

Не меняются и самые доходные сферы деятельности: представители IT-индустрии получили в среднем Br6010,3, работники финансового сектора услуг и страховщики – Br3505,2, в производстве химических продуктов заработали Br2717,1, в области воздушного транспорта – Br2694,5, в горнодобывающей промышленности – Br2424,6, в изготовлении кокса и продуктов нефтепереработки – Br2356,5.

Также традиционны и наименее оплачиваемые профессии: парикмахеры (Br663,6), библиотекари, сотрудники музеев и других учреждений культуры (Br751,9), социальные работники (Br771,5).

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Теги: Минск
 
 
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По сравнению с мартом показатель увеличился на 13,5 рубля. За вычетом подоходного налога (13%) и взноса в Фонд соцзащиты (1%) "чистая" зарплата составила 1202,4 рубля.
 
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