|
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от $2000 за участок
25.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Самый недорогой рай для любителей тихой охоты - массив товариществ "Журавинка-Садовый","Неман-сад", "Дубрава", "Алгоритм", Турист. Это
Ближе к въезду - "Журавинка-Садовый". Плюс больших дачных массивов - тут обязательно найдутся желающие открыть продуктовый магазин. И обязательно будет свой автобусный маршрут. Тут он - четыре дня в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье). Есть электричество и сезонные водопроводы, газа нет.
Дачи в массиве довольно однородные, наделы по 6-7 соток, и тут действительно занимаются огородничеством. Хотя грунтовые воды близко и сейчас часть участков выглядят пригодными для выращивания риса.
- Тут сдвоенный участок, 10 соток, дом, дерево, обложенное кирпичом, баня (правда, внутри не доделана), сад, много цветов и очень плодородная земля. Сколько мы машин чернозема сюда привезли! Так и напишите: 79-й участок в "Журавинке", уже можно приезжать смотреть. За сколько продавать, не знаем, рассчитываем на 15 тысяч. Нужно решать жилищный вопрос детям, так бы, конечно, не продавали, - признаются дачники.
Самое недорогое предложение - квадратный
В Дубраве за
За $6700 в эквиваленте выставлен участок с сезонным каркасно-щитовым
Дом в СТ «Дубрава» площадью 43 квадратных метра (сруб, сайдинг) на участке в 6,13 сотки предлагается за 12 тысяч в эквиваленте, с торгом.
Самое дорогое предложение из базы - кирпично-блочный дом площадью 156 квадратных метров в "Неман-саде". Дом с приличной "городской" кухней и почти законченным свежим ремонтом. "Отопление печное и электробатареи. Из хозпостроек имеются: постройка для хранения инвентаря, туалет из сэндвич-панелей. Электричество 220. Разводку по дому делал грамотный электрик, все разделено на разные автоматы. Вода сезонная, разведена по дому. Включен бойлер и стиральная машина", -
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый недорогой рай для любителей тихой охоты - массив товариществ "Журавинка-Садовый","Неман-сад", "Дубрава", "Алгоритм", Турист. Это обжитые дачи в 40 километрах от...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)