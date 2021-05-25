Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от $2000 за участок

Ближе к въезду - "Журавинка-Садовый". Плюс больших дачных массивов - тут обязательно найдутся желающие открыть продуктовый магазин. И обязательно будет свой автобусный маршрут. Тут он - четыре дня в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье). Есть электричество и сезонные водопроводы, газа нет.

Дачи в массиве довольно однородные, наделы по 6-7 соток, и тут действительно занимаются огородничеством. Хотя грунтовые воды близко и сейчас часть участков выглядят пригодными для выращивания риса.