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Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от $2000 за участок

25.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Самый недорогой рай для любителей тихой охоты - массив товариществ "Журавинка-Садовый","Неман-сад", "Дубрава", "Алгоритм", Турист. Это обжитые дачи в 40 километрах от Минска в слуцком направлении, вдалеке от деревень, со всех сторон окруженные лесом. Кто ищет экологию - оценит. Никакой тебе химии с ближайших полей, больше 20 километров до ближайшего предприятия - а значит,  целебный воздух и запах зелени. Даже трассы рядом нет - с нешумной асфальтированной дороги к массиву идет неплохая грунтовка через лес.

Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок

Ближе к въезду - "Журавинка-Садовый". Плюс больших дачных массивов - тут обязательно найдутся желающие открыть продуктовый магазин. И обязательно будет свой автобусный маршрут. Тут он - четыре дня в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье). Есть электричество и сезонные водопроводы, газа нет.

Дачи в массиве довольно однородные, наделы по 6-7 соток, и тут действительно занимаются огородничеством. Хотя грунтовые воды близко и сейчас часть участков выглядят пригодными для выращивания риса.

Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок

- Вы про дачи пишете? Про нашу напишите, мы ее по осени будем продавать, - рассказала семья, дружно сажавшая картошку.

Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок

- Тут сдвоенный участок, 10 соток, дом, дерево, обложенное кирпичом, баня (правда, внутри не доделана), сад, много цветов и очень плодородная земля. Сколько мы машин чернозема сюда привезли! Так и напишите: 79-й участок в "Журавинке", уже можно приезжать смотреть. За сколько продавать, не знаем, рассчитываем на 15 тысяч. Нужно решать жилищный вопрос детям, так бы, конечно, не продавали, - признаются дачники.

Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок

Как во всех больших массивах, есть тут и заброшка, и новые или обновленные дома.

Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок

Товарищества перетекают одно в другое, и вот мы уже в "Неман-саде". Участки тут кажутся чуть больше, и в принципе товарищество выглядит просторней.

Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок

"Неман-сад" переходит в "Дубраву". По ощущениям - тоже просторное, аккуратное товарищество.

Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок

Кажется, чем дальше от въезда в массив, тем добротней дачи. Но именно дачи для обеспечения продовольственной безопасности - много грядок, цветов. Участков с газонами мало.

Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок

Что продают в этом дачном массиве?

Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок

Самое недорогое предложение - квадратный участок в СТ "Неман-сад". 6 соток предлагают за 2000 долларов в эквиваленте с торгом.

В Дубраве за 6 соток с двумя фундаментами хотят около 4 тысяч долларов.

За $6700 в эквиваленте выставлен участок с сезонным каркасно-щитовым домиком площадью 21 квадратный метр. "Новая буржуйка, холодильник, газовая плита, ПВХ стеклопакеты", - уточняет продавец.

Дом в СТ «Дубрава» площадью 43 квадратных метра (сруб, сайдинг) на участке в 6,13 сотки предлагается за 12 тысяч в эквиваленте, с торгом.

Двухэтажный блочный оштукатуренный дом площадью 106 квадратных метров, на участке в 6 соток (плюс еще 6 соток бонусом), с камином, баней, гаражом-мастерской выставлен почти за 18 тысяч в эквиваленте. "Бытовая и садовая техника остается новому владельцу", - уточняет про дополнительный бонус продавец.

Самое дорогое предложение из базы - кирпично-блочный дом площадью 156 квадратных метров в "Неман-саде". Дом с приличной "городской" кухней и почти законченным свежим ремонтом. "Отопление печное и электробатареи. Из хозпостроек имеются: постройка для хранения инвентаря, туалет из сэндвич-панелей. Электричество 220. Разводку по дому делал грамотный электрик, все разделено на разные автоматы. Вода сезонная, разведена по дому. Включен бойлер и стиральная машина", - обосновывает цену в 30 тысяч долларов (с торгом) продавец.

Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от 00 за участок

 
Теги: Минск
 
 
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Самый недорогой рай для любителей тихой охоты - массив товариществ "Журавинка-Садовый","Неман-сад", "Дубрава", "Алгоритм", Турист. Это обжитые дачи в 40 километрах от...
 
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