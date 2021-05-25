ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Реальный рост пенсий в январе-апреле – 3,2%

25.05.2021 10:05 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Средняя пенсия по возрасту в Беларуси в январе-апреле составила 38,2% от средней зарплаты. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты в отчете о росте пенсионных выплат.

За период с января текущего года по апрель размер средней пенсии белорусов по возрасту составил 512,42 рубля.

Минтруда информирует, что номинальный рост средней пенсии составил 11,9%, однако реальный темп роста – 3,2%.

В январе-апреле 2021 года соотношение средней пенсионной выплаты к начисленной среднемесячной заработной плате белорусов составило 38,2%, а к средней зарплате после вычета налогов и взносов – 44,5%.

Напомним, в январе-марте текущего года средняя пенсия по возрасту составила в Беларуси 512,3 рубля, что составляет 38,8% от начисленной средней зарплаты по стране и 45,1% от средней зарплаты после уплаты налогов и взносов.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси ставит рост пенсий основным направлением политики в социально-трудовой сфере и обещает его реализацию в 2021-2025 годах.

Планируется поднять среднюю «возрастную» пенсию до 40% от средней зарплаты по стране.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя пенсия по возрасту в январе-апреле составила 38,2% от средней зарплаты.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Дачи рядом с огромным массивом леса: 40 км от Минска и от $2000 за участок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by