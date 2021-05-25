Реальный рост пенсий в январе-апреле – 3,2%

Средняя пенсия по возрасту в Беларуси в январе-апреле составила 38,2% от средней зарплаты. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты в отчете о росте пенсионных выплат.

За период с января текущего года по апрель размер средней пенсии белорусов по возрасту составил 512,42 рубля.

Минтруда информирует, что номинальный рост средней пенсии составил 11,9%, однако реальный темп роста – 3,2%.

В январе-апреле 2021 года соотношение средней пенсионной выплаты к начисленной среднемесячной заработной плате белорусов составило 38,2%, а к средней зарплате после вычета налогов и взносов – 44,5%.

Напомним, в январе-марте текущего года средняя пенсия по возрасту составила в Беларуси 512,3 рубля, что составляет 38,8% от начисленной средней зарплаты по стране и 45,1% от средней зарплаты после уплаты налогов и взносов.

Министерство труда и социальной защиты Беларуси ставит рост пенсий основным направлением политики в социально-трудовой сфере и обещает его реализацию в 2021-2025 годах.