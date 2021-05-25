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Реальный рост пенсий в январе-апреле – 3,2%
25.05.2021 10:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Средняя пенсия по возрасту в Беларуси в январе-апреле составила 38,2% от средней зарплаты. Об этом
За период с января текущего года по апрель размер средней пенсии белорусов по возрасту составил 512,42 рубля.
Минтруда информирует, что номинальный рост средней пенсии составил 11,9%, однако реальный темп роста – 3,2%.
В январе-апреле 2021 года соотношение средней пенсионной выплаты к начисленной среднемесячной заработной плате белорусов составило 38,2%, а к средней зарплате после вычета налогов и взносов – 44,5%.
Напомним, в январе-марте текущего года средняя пенсия по возрасту
Министерство труда и социальной защиты Беларуси ставит рост пенсий основным направлением политики в социально-трудовой сфере и обещает его
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Средняя пенсия по возрасту в январе-апреле составила 38,2% от средней зарплаты.
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