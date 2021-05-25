Евро подскочил в цене, доллар подешевел в начале торгов во вторник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая ― Sputnik. Евро и российский рубль выросли в цене, доллар США подешевел на старте торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:29, евро вырос на 0,28%, доллара США просел на 0,17%, а российский рубль увеличился в стоимости на 0,06%.

В начале торгов 25 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,07 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,51 рубля,

100 российских рублей – 3,42 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как сообщил Белстат, средняя зарплата белорусов в апреле составила Br1398,2. По сравнению с мартом показатель увеличился на 13,5 рубля. За вычетом подоходного налога (13%) и взноса в Фонд соцзащиты (1%) "чистая" зарплата равна 1202,4 рубля, что по текущему курсу составляет почти 480 долларов.

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