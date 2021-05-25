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Нацбанк Беларуси повысил величины кредитного риска на июнь

25.05.2021 12:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На июнь повышены расчетные величины стандартного риска. Об этом сообщил Национальный банк Беларуси.

По информации Нацбанка, на июнь установлена РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (без учета кредитов, предоставленных на льготных условиях по решениям президента, правительства Беларуси, за счет средств республиканских и местных органов государственного управления), на уровне 13,72% годовых (увеличение на 0,29%).

Аналогичный показатель по новым кредитам для физлиц подняли на 0,86%, и теперь он составляет 17,98% годовых.

С марта 2020 года Нацбанк временно прекратил утверждение и применение РВСР по депозитным инструментам, заявив, что банки должны обладать большей гибкостью при реагировании на изменения ситуации на рынке.

Банки, которые превышают расчетные величины стандартного риска, должны выполнять повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов.

Напомним, в июне Евразийский банк развития ожидает ускоренный рост инфляции в Беларуси вплоть до 9%.

 
 
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На июнь повышены расчетные величины стандартного риска. Об этом сообщил Национальный банк Беларуси.
 
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