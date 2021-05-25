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Торги во вторник завершились ростом евро и падением доллара
25.05.2021 15:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Доллар США и российский рубль подешевели, евро прибавил в цене по итогам торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Курс евро увеличился на 0,24%, доллар США потерял в цене 0,21%, а российский рубль сдал позиции на 0,04%.
По итогам торгов во вторник 25 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как сообщил Белстат, средняя зарплата белорусов в апреле составила 1398,2 рубля. По сравнению с мартом показатель увеличился на 13,5 рубля. За вычетом подоходного налога (13%) и взноса в Фонд соцзащиты (1%) "чистая" зарплата равна 1202,4 рубля, что по текущему курсу составляет почти 480 долларов.
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Белорусский рубль также укрепил свои позиции к российской валюте и вырос в стоимости по итогам торгов во вторник.
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