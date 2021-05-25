Торги во вторник завершились ростом евро и падением доллара

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Доллар США и российский рубль подешевели, евро прибавил в цене по итогам торгов во вторник, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Курс евро увеличился на 0,24%, доллар США потерял в цене 0,21%, а российский рубль сдал позиции на 0,04%.

По итогам торгов во вторник 25 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,07 белорусского рубля

1 доллар США – 2,50 рубля

100 российских рублей – 3,41 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как сообщил Белстат, средняя зарплата белорусов в апреле составила 1398,2 рубля. По сравнению с мартом показатель увеличился на 13,5 рубля. За вычетом подоходного налога (13%) и взноса в Фонд соцзащиты (1%) "чистая" зарплата равна 1202,4 рубля, что по текущему курсу составляет почти 480 долларов.