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Шведское страховое агентство EKN отказалось от двух белорусских проектов

25.05.2021 16:53 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Шведское агентство по экспортным кредитам (EKN) отказалось от двух белорусских проектов из-за несоблюдения прав человека в соответствии с международными нормами. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

EKN уточняет, что компания должна была страховать сделки по покупке газовых турбин Siemens предприятиями «Брестэнерго» и «Минскэнерго» и, когда в августе 2020 года подавала заявки на оказание своих услуг, не видела препятствий для сотрудничества.

В заявлении говорится, что развитие событий в Беларуси и новая информация о нарушениях прав человека, заставили компанию пересмотреть ситуацию.

«EKN имеет многолетний опыт в установлении требований и принятии последующих мер в отношении рисков для прав человека при операциях в проблемных странах. Мы считаем, что в отношении этой сделки нет условий для требуемых нами мер», - заявила генеральный директор компании Анна-Карин Ятко.

«Заключение EKN таково, что условий для гарантий экспортных кредитов в этих сделках нет», - пишется в пресс-релизе.

Таким образом, сегодня, 25 мая, советом директором было принято решение не страховать экспортные кредиты.

 
 
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Шведское агентство по экспортным кредитам (EKN) отказалось от двух белорусских проектов из-за несоблюдения прав человека в соответствии с международными нормами.
 
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