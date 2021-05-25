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Шведское страховое агентство EKN отказалось от двух белорусских проектов
25.05.2021 16:53 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Шведское агентство по экспортным кредитам (EKN) отказалось от двух белорусских проектов из-за несоблюдения прав человека в соответствии с международными нормами. Об этом
EKN уточняет, что компания должна была страховать сделки по покупке газовых турбин Siemens предприятиями «Брестэнерго» и «Минскэнерго» и, когда в августе 2020 года подавала заявки на оказание своих услуг, не видела препятствий для сотрудничества.
В заявлении говорится, что развитие событий в Беларуси и новая информация о нарушениях прав человека, заставили компанию пересмотреть ситуацию.
«EKN имеет многолетний опыт в установлении требований и принятии последующих мер в отношении рисков для прав человека при операциях в проблемных странах. Мы считаем, что в отношении этой сделки нет условий для требуемых нами мер», - заявила генеральный директор компании Анна-Карин Ятко.
«Заключение EKN таково, что условий для гарантий экспортных кредитов в этих сделках нет», - пишется в пресс-релизе.
Таким образом, сегодня, 25 мая, советом директором было принято решение не страховать экспортные кредиты.
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Шведское агентство по экспортным кредитам (EKN) отказалось от двух белорусских проектов из-за несоблюдения прав человека в соответствии с международными нормами.
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