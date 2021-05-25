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Литва лидирует по закупкам рапсового масла через БУТБ

25.05.2021 20:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Литва лидирует по закупкам рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщает пресс-служба учреждения. Рапсовое масло остается самой востребованной товарной позицией на экспортных биржевых торгах сельхозпродукцией. География продаж охватывает семь стран, три из которых пришли на биржевую площадку в текущем году. Это Китай, Россия и Польша. Что касается перестановок в тройке крупнейших рынков сбыта, то выход Литвы на первое место объясняется расширением круга литовских покупателей. Еще один положительный момент - рост физических объемов сделок, что свидетельствует о повышении доверия зарубежного бизнеса к белорусской бирже. 


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Литва лидирует по закупкам рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщает пресс-служба учреждения. Рапсовое масло остается самой...
 
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