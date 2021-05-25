«Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Лондон и Париж

Об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года сообщил национальный перевозчик «Белавиа» на своем сайте.

Там указано, что данное решение принято авиакомпанией в связи с запретом на полеты, введенным в отношении «Белавиа» правительствами Франции и Великобритании.

«Белавиа» приносит свои извинения пассажирам. «Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить», - отметили в компании.

Купившие билеты могут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение года. Для этого необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.

Почему так произошло

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.