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«Белавиа» отменяет рейсы из Минска в Лондон и Париж
26.05.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года
Там указано, что данное решение принято авиакомпанией в связи с запретом на полеты, введенным в отношении «Белавиа» правительствами Франции и Великобритании.
«Белавиа» приносит свои извинения пассажирам. «Мы огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить», - отметили в компании.
Купившие билеты могут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение года. Для этого необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.
Почему так произошло
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он
После этого несколько авиакомпаний
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Об отмене рейсов в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года сообщил национальный перевозчик «Белавиа» на своем сайте.
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