Участок вблизи Минска за $5 тыс. – это реально. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичском районе

На аукционе разыгрывались три лота – земельные участки в деревнях Малое Залужье, Прилепская Усяжка и Прилепы.

На лот № 1 – участок № 1 в д. Малое Залужье - было подано 4 заявления. Площадь земельного надела составляет 12 соток. Из коммуникаций заявлено только электроснабжение. Лот был оценен в 10.000 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 14.641 рубля, или 5835 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

На лот № 2 – участок в д. Прилепская Усяжка - претендовал 1 человек. Он насчитывает 12,2 сотки и не имеет коммуникаций. При начальной цене 12.000 рублей лот ушел с молотка единственному заявителю за 12.600 рублей, или 5021 доллар США.

На лот № 3 – участок № 1 на ул. Школьной в д. Прилепы - подали 4 заявки. Площадь участка составляет 12,6 сотки. Из коммуникаций имеются электро- и газоснабжение. Начальная цена на лот составила 30.000 рублей. Он продан с молотка за 77.812 рублей, или 31.010 долларов США.

Организатором аукциона выступил Озерицко-Слободской сельсовет. Он расположен в 19 км от Минска по московскому направлению и граничит с Усяжским, Заболотским сельсоветами Смолевичского района, а также с Колодищанским и Боровлянским сельсоветами Минского района.

Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Заболотском сельсовете Смолевичского района состоится 27 мая .

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