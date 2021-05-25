|
Участок вблизи Минска за $5 тыс. – это реально. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичском районе
26.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся
На аукционе разыгрывались три лота – земельные участки в деревнях Малое Залужье, Прилепская Усяжка и Прилепы.
На лот № 1 – участок № 1 в д. Малое Залужье - было подано 4 заявления. Площадь земельного надела составляет 12 соток. Из коммуникаций заявлено только электроснабжение. Лот был оценен в 10.000 рублей. В ходе торгов цена на него поднялась до 14.641 рубля, или 5835 долларов США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
На лот № 2 – участок в д. Прилепская Усяжка - претендовал 1 человек. Он насчитывает 12,2 сотки и не имеет коммуникаций. При начальной цене 12.000 рублей лот ушел с молотка единственному заявителю за 12.600 рублей, или 5021 доллар США.
На лот № 3 – участок № 1 на ул. Школьной в д. Прилепы - подали 4 заявки. Площадь участка составляет 12,6 сотки. Из коммуникаций имеются электро- и газоснабжение. Начальная цена на лот составила 30.000 рублей. Он продан с молотка за 77.812 рублей, или 31.010 долларов США.
Организатором аукциона выступил Озерицко-Слободской сельсовет. Он расположен в 19 км от Минска по московскому направлению и граничит с Усяжским, Заболотским сельсоветами Смолевичского района, а также с Колодищанским и Боровлянским сельсоветами Минского района.
Ближайший аукцион по продаже участков в частную собственность граждан РБ в Заболотском сельсовете Смолевичского района состоится
Также читайте у нас:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участок вблизи Минска за $5 тыс. – это реально. Результаты аукциона по продаже земельных наделов в Смолевичском районе
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан РБ для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)