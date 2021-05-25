Права трудящихся: в Договор о ЕАЭС внесут существенные изменения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 мая - Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила пакет поправок в Договор о Евразийском экономическом союзе, названный II Большой протокол. Документ включает более 130 поправок, сообщается на сайте ЕЭК. Поправки устраняют пробелы в правовом регулировании.

Так, в документ включены изменения в статью 97 Договора о ЕАЭС "Трудовая деятельность трудящихся государств-членов".

В частности, предлагается исключить ограничения для граждан союза, которые трудятся в области образования – а именно в педагогической и юридической сфере на территории другого государства союза. Сейчас им нужно проходить процедуру признания документов об образовании.

Также члены ЕЭК предлагают дать право менять цель въезда гражданам ЕАЭС, не покидая территорию государства трудоустройства. Сейчас эта процедура делается по месту официального проживания.

Расширить полномочия ЕЭК

Документом также предлагается наделить Евразийскую экономическую комиссию большими полномочиями. Расширить права в сфере стандартизации, сфере антидемпинговых и компенсационных мер, санитарных, карантинных фитосанитарных мер, в области конкуренции, регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Теперь проект изменений в Договор о ЕАЭС направлен в страны-члены объединения для процедур согласования.

История ЕАЭС

Договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в Астане 29 мая 2014 года лидерами России, Казахстана и Беларуси.

Договор ЕАЭС предполагает проведение государствами-участниками объединения согласованной политики в ключевых отраслях экономики – в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте.

При составлении документа учтен передовой международный опыт. Так многие нормы прописаны в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Главный принцип Евразийского союза - равноправие всех участников. Голос каждой страны имеет одинаковый вес при принятии любых решений.

На сегодня ЕАЭС – крупнейшее экономическое объединение в Евразии. Его полноправными членами являются Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения. Наблюдатели - Узбекистан, Куба и Молдова.