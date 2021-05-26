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Возле метро «Михалово» построят 19-этажный дом для пограничников. Цена за метр – 1538 рублей
26.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе частного сектора на улице Прилукской в Минске, рядом с общежитием автобусного парка, началось строительство многоквартирного жилого дома на 19 этажей. Заказчиком строительства выступает УКС Мингорисполкома. Все квартиры в высотке будут отданы пограничникам. Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».
Начало строительства жилого дома − 26 апреля 2021 года. Планируемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию − 10 июня 2022 года.
Для заключения договоров создания объекта долевого строительства предлагается 131 квартира:
− 18 однокомнатных,
− 74 двухкомнатные,
− 39 трехкомнатных.
Все квартиры в данном доме предназначаются для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям (спискам) Государственного пограничного комитета РБ. Строительство квартир осуществляется по договорам создания объекта долевого строительства согласно Указу Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473.
Стоимость «квадрата» для нормируемой площади (в Минске – 15 квадратных метров на человека) − 1538,37 рубля, для площади, превышающей нормируемую − 1830,43 рубля.
Первоначальный взнос в размере до 10% от стоимости строительства жилья вносится в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты регистрации договора в местном исполнительном и распорядительном органе. Строительство будет осуществляться по фактически сложившимся понесенным затратам. Застройщик вправе изменить стоимость в одностороннем порядке в случае изменения прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ в нормативный период строительства.
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В районе частного сектора на улице Прилукской в Минске, рядом с общежитием автобусного парка, началось строительство многоквартирного жилого дома на 19 этажей....
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