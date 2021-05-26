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Возле метро «Михалово» построят 19-этажный дом для пограничников. Цена за метр – 1538 рублей

26.05.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе частного сектора на улице Прилукской в Минске, рядом с общежитием автобусного парка, началось строительство многоквартирного жилого дома на 19 этажей. Заказчиком строительства выступает УКС Мингорисполкома. Все квартиры в высотке будут отданы пограничникам. Соответствующая проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».

Возле метро «Михалово» построят 19-этажный дом для пограничников. Цена за метр – 1538 рублей
Вид на район улицы Прилукской со стороны проспекта Дзержинского.

19-этажный жилой дом будет построен из модернизированных блок-секций КПД серии 90М производства ОАО «Гродножилстрой». В многоэтажке будет 1 подъезд и 131 квартира: 18 однокомнатных, 74 двухкомнатные, 39 трехкомнатных.

Здание будет оборудовано 2 лифтами. Все квартиры будут сдаваться с частичной отделкой. В комнатах будут окрашенные потолки, обои и ламинат, на кухне – линолеум. В ванных комнатах, кухнях и санузлах декоративная отделка стен выполнена не будет. В этих помещениях только покрасят потолки.

Возле метро «Михалово» построят 19-этажный дом для пограничников. Цена за метр – 1538 рублей
Вот так выглядят девятнадцатиэтажки от «Гродножилстрой». Фото журнал «Директор».

Начало строительства жилого дома  −  26  апреля 2021 года. Планируемый срок ввода жилого дома в эксплуатацию  −  10 июня 2022 года.

Для заключения договоров создания объекта долевого строительства предлагается 131 квартира:

− 18 однокомнатных,

− 74 двухкомнатные,

− 39 трехкомнатных.

Все квартиры в данном доме предназначаются для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по направлениям (спискам) Государственного пограничного комитета РБ. Строительство квартир осуществляется по договорам создания объекта долевого строительства согласно Указу Президента Республики Беларусь от 10.12.2018 № 473.

Стоимость «квадрата» для нормируемой площади (в Минске – 15 квадратных метров на человека) − 1538,37 рубля, для площади, превышающей нормируемую − 1830,43 рубля.

Первоначальный взнос в размере до 10% от стоимости строительства жилья вносится в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты регистрации договора в местном исполнительном и распорядительном органе. Строительство будет осуществляться по фактически сложившимся понесенным затратам. Застройщик вправе изменить стоимость в одностороннем порядке в случае изменения прогнозных индексов стоимости строительно-монтажных работ в нормативный период строительства.

Принятие и регистрация списков сотрудников организации на строительство квартир будет осуществляться канцелярией УКС Мингорисполкома по мере поступления.

Возле метро «Михалово» построят 19-этажный дом для пограничников. Цена за метр – 1538 рублей
В этом же районе в данный момент возводится ЖК «Смарт».

 
Теги: Минск
 
 
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В районе частного сектора на улице Прилукской в Минске, рядом с общежитием автобусного парка, началось строительство многоквартирного жилого дома на 19 этажей....
 
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