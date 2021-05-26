В Беларуси снижены цены на смартфоны Apple

По 6 июня в салонах связи и интернет-магазине МТС ряд смартфонов Apple из линеек iPhone SE (2020), iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max будет доступен по сниженным ценам. При их покупке можно будет сэкономить до 345 рублей.

Так, скидка на легкие и компактные Apple iPhone SE (2020) составляет 100 рублей. Эта модель примечательна наличием небольшого 4,7-дюймового Retina HD-дисплея, защиты от пыли и влаги по стандарту IP68 и основной одиночной камеры на 12 Мп, которая умеет снимать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду. Стоимость версии iPhone SE (2020) с 64 ГБ памяти снижена до 1399 рублей, а со 128 ГБ памяти – до 1599 рублей.

До 100 рублей можно сэкономить и при покупке базового Apple iPhone 11. Он оснащен 6,1-дюймовым Liquid Retina HD+ экраном, основной двойной камерой на 12+12 Мп, не боится погружения в воду благодаря защите IP68 и поддерживает беспроводную зарядку. Версию с 64 ГБ памяти до конца недели можно приобрести за 2199 рублей, а со 128 ГБ памяти – за 2399 рублей.

Максимальную выгоду можно получить, приобретая представителя самой последней серии смартфонов - модели iPhone 12 Pro Max. Этот смартфон может похвастаться сверхбыстрым процессором A14 Bionic, яркими и насыщенными OLED-экранами, поддержкой сетей 5G и возможностью беспроводной зарядки. Максимальная защита от воды (IP68), предусмотренная для бытовых устройств, в них тоже присутствует.

Приобрести в рассрочку на два года iPhone 12 Pro Max с внутренним накопителем на 128 ГБ можно с выгодой 345 рублей, а версию на 256 ГБ памяти – с выгодой 207 рублей. При покупке единым платежом обе конфигурации доступны со скидкой 200 рублей. 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max на 128 ГБ памяти предлагается за 3999 рублей, а на 256 ГБ памяти – за 4399 рублей. При покупке в рассрочку на два года ежемесячный платеж уменьшен до 205 рублей и до 224 рублей, в рассрочку на год – до 389 и до 415 рублей соответственно.