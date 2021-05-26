От $37 тысяч за «однушку» в Минске. В Дражне строят дом, квартиры в котором дадут ветеранам боевых действий

Источник материала: realt.by

Рядом с тремя новостройками, появившимися на улице Солтыса в последние годы, в этом году начали возводить еще один многоквартирный дом. Тут появится «свечка» на 16 этажей и 126 квартир. Квартиры в жилом доме будут предложены, в том числе ветеранам боевых действий. Соответствующая декларация появилась в газете «Минский курьер».



Несмотря на то, что строительство ведется на территории Партизанского района, заказчиком объекта долевого строительства «Комплексная реконструкция квартала усадебной жилой застройки по ул. Дражня. Проект застройки. Корректировка. Жилой дом № 4 по генплану» выступает УКС Заводского района.

Проектом предусмотрено строительство 16-этажного, односекционного, 126-квартирного дома, в конструкциях 3А-ОПБ, серия ОКПМ. В декларации уточняется, что квартиры будут сдаваться без внутренней отделки, электрических плит и санитарно-технического оборудования (за исключением унитазов).



Возводить многоэтажку будет «Минский домостроительный комбинат». Строительства началось 9 марта 2021 года. Сдать дом в эксплуатацию планируется 23 марта 2022 года.







Согласно проектной декларации 78 квартир в доме будут предложены ветеранам боевых действий на территории других государств, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлениям администраций районов.

Так выглядит жилой дом серии ОКПМ.

Среди квартир: − 39 однокомнатных квартир площадью 48-49 «квадратов», − 19 двухкомнатных квартир площадью 64 «квадрата», − 19 трехкомнатных квартир площадью 89 «квадратов», − 1 четырехкомнатная квартира площадью 113 «квадратов». Стоимость квадратного метра для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий − 1913,06 рубля. То есть, однокомнатную квартиру в панельном доме можно будет приобрести за 37,5 тысяч долларов, двухкомнатную – за 49 тысяч долларов, трехкомнатную – за 68 тысяч долларов.





Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут приниматься в администрации Партизанского района с 31 мая. При себе нужно иметь паспорт и направление на строительство.





Для справки. По данным БЕЛТА , сейчас в Беларуси проживает более 24 тысяч ветеранов боевых действий на территории других государств, из них более 22 тысяч − ветераны войны в Афганистане.





