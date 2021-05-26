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От $37 тысяч за «однушку» в Минске. В Дражне строят дом, квартиры в котором дадут ветеранам боевых действий
26.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Рядом с тремя новостройками, появившимися на улице Солтыса в последние годы, в этом году начали возводить еще один многоквартирный дом. Тут появится «свечка» на 16 этажей и 126 квартир. Квартиры в жилом доме будут предложены, в том числе ветеранам боевых действий. Соответствующая декларация появилась в газете «Минский курьер».
Среди квартир:
− 39 однокомнатных квартир площадью 48-49 «квадратов»,
− 19 двухкомнатных квартир площадью 64 «квадрата»,
− 19 трехкомнатных квартир площадью 89 «квадратов»,
− 1 четырехкомнатная квартира площадью 113 «квадратов».
Стоимость квадратного метра для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий − 1913,06 рубля. То есть, однокомнатную квартиру в панельном доме можно будет приобрести за 37,5 тысяч долларов, двухкомнатную – за 49 тысяч долларов, трехкомнатную – за 68 тысяч долларов.
Для справки. По данным
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От $37 тысяч за «однушку» в Минске. В Дражне строят дом, квартиры в котором дадут ветеранам боевых действий
Рядом с тремя новостройками, появившимися на улице Солтыса в последние годы, в этом году начали возводить еще один многоквартирный дом. Тут появится «свечка» на 16...
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