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На 14 "квадратах" есть кухня, душ, туалет и 5 спальных мест. Как выглядит дом на колесах за $120 тысяч

26.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Совместно с площадкой о покупке и продаже автомобилей av.by команда realt.by сделала обзор дома на колесах. Поговорили с владельцами обо всех преимуществах, удобствах и причинах выбора в пользу автодома. Если идея с домом на колесах вам не близка, на Realt.by вы всегда сможете выбрать подходящий для вас объект. Предлагаем посетить наш раздел загородной недвижимости. А пока посмотрите на это чудо!

На 14 "квадратах" есть кухня, душ, туалет и 5 спальных мест. Как выглядит дом на колесах за 0 тысяч

 
 
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Совместно с площадкой о покупке и продаже автомобилей av.by команда realt.by сделала обзор дома на колесах. Поговорили с владельцами обо всех преимуществах, удобствах и...
 
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