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На 14 "квадратах" есть кухня, душ, туалет и 5 спальных мест. Как выглядит дом на колесах за $120 тысяч
26.05.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Совместно с площадкой о покупке и продаже автомобилей
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На 14 "квадратах" есть кухня, душ, туалет и 5 спальных мест. Как выглядит дом на колесах за $120 тысяч
Совместно с площадкой о покупке и продаже автомобилей av.by команда realt.by сделала обзор дома на колесах. Поговорили с владельцами обо всех преимуществах, удобствах и...
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