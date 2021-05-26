Источник материала: realt.by

Совместно с площадкой о покупке и продаже автомобилей av.by команда realt.by сделала обзор дома на колесах. Поговорили с владельцами обо всех преимуществах, удобствах и причинах выбора в пользу автодома. Если идея с домом на колесах вам не близка, на Realt.by вы всегда сможете выбрать подходящий для вас объект. Предлагаем посетить наш раздел загородной недвижимости. А пока посмотрите на это чудо!