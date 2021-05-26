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Торги в среду начались с падения евро и роста доллара США
26.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая ― Sputnik. Евро и российский рубль подешевели, доллар США немного вырос в стоимости на старте торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:23, евро упал на 0,01%, доллара США подорожал на 0,04%, а российский рубль уменьшился в цене на 0,02%.
В начале торгов 26 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее сообщал Белстат, средняя зарплата белорусов в апреле составила Br1398,2. По сравнению с мартом показатель увеличился на 13,5 рубля. За вычетом подоходного налога (13%) и взноса в Фонд соцзащиты (1%) "чистая" зарплата равна 1202,4 рубля, что по текущему курсу составляет почти 480 долларов.
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Российский рубль немного упал в цене по отношению к белорусской валюте на старте торгов в середине рабочей недели.
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