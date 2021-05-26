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Лукашенко: впереди – санкции и трудные времена

26.05.2021 12:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Александр Лукашенко предупредил белорусов, что страну ждут трудные времена из-за санкций Запада, но заверил, что "мы справимся".

При этом белорусский лидер отметил, что на любые такие нападки и санкции власть будет реагировать жестко, но не потому, что хочется "драки в центре Европы".

"Мы этого не хотим, мы этого наелись. А потому что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора… Всякие санкции, временные трудности – мы с ними справимся, как это было до сих пор", – цитирует его слова БелТА.

Отдельно отметил он и "те три миллиарда", которые республике обещают за реформы, назвав это "всего лишь" третьей частью стоимости БелАЭС. По его словам, за этими реформами стоят уничтожение белорусской экономики, разграбление страны, когда Беларусь "станет нищей за сутки".

"Нам надо сплотиться и выстоять. Идти своим путем туда, где нас ждут. Где наши рынки сбыта, где нам будет комфортно, где для нас открыты двери. Мы наметили меры. Они будут связаны с развитием", – сказал он.

Лукашенко сохраняет оптимизм и уверен, что "все совсем неплохо, даже неожиданно неплохо" на внешнеэкономическом секторе. И если Запад не хочет быть соседом Беларуси, то и не надо.

"Мы санкции компенсируем нашими активными действиями на других направлениях на других рынках. Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, ее форпостом", – заявил президент.

последует

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский президент уверен, что санкции со стороны Запада можно компенсировать на других рынках, и что "все совсем неплохо".
 
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