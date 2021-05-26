Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая ― Sputnik. Национальная комиссия Украины, которое занимается госрегулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", - написал он.

Украина осенью 2019 года после четырехлетней паузы возобновила приобретение российской электроэнергии, однако в апреле 2020-го импорт снова был прекращен - в связи с пандемией.

С начала 2021-го Украина вновь начала покупать электроэнергию. В частности, Беларусь на фоне сильных морозов в январе поставляла электроэнергию Украине в рамках договора об оказании аварийной помощи - в энергосистему соседней страны было отпущено 3,1 миллиона кВтч электроэнергии. Киев также обращался к Минску в феврале с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составил 500 мегаватт.

Импорт электроэнергии в текущем году стал возможным благодаря отмене нормы об аннулировании результатов аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с государствами – не членами Энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из Беларуси.

В начале мая Украина в очередной раз возобновляла импорт электроэнергии из Беларуси.

Ранее о выходе из общей системы "электрического кольца" БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва и Латвия) заявили страны Балтии - они намерены получать электроэнергию из стран ЕС.

Читайте также: