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Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
26.05.2021 13:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая ― Sputnik. Национальная комиссия Украины, которое занимается госрегулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", - написал он.
Украина осенью 2019 года после четырехлетней паузы возобновила приобретение российской электроэнергии, однако в апреле 2020-го импорт снова был прекращен - в связи с пандемией.
С начала 2021-го Украина вновь начала покупать электроэнергию. В частности, Беларусь на фоне сильных морозов в январе поставляла электроэнергию Украине в рамках договора об оказании аварийной помощи - в энергосистему соседней страны было
Импорт электроэнергии в текущем году стал возможным благодаря отмене нормы об аннулировании результатов аукционов по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с государствами – не членами Энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из Беларуси.
В начале мая Украина в очередной раз
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Президент Украины Владимир Зеленский ранее наделил полномочиями регулятора энергорынка сдерживать поставки электричества из Беларуси и России.
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