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Украина запретила поставки электроэнергии из Беларуси и России

26.05.2021 13:37 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Импорт российской и белорусской электроэнергии запретила украинская национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», - сообщил он.

По словам Гончаренко, он напоминал и про российскую агрессию, и про последние события в Беларуси, и про резолюции ПАСЕ. И требовал бессрочного запрета или до конца года. Однако комиссия решила прекратить сотрудничество только на четыре месяца.

Напомним, ранее стало известно, что Украина также объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью с полуночи 26 мая из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Импорт российской и белорусской электроэнергии запретила украинская национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и...
 
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Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
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