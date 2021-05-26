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Украина запретила поставки электроэнергии из Беларуси и России
26.05.2021 13:37 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Импорт российской и белорусской электроэнергии запретила украинская национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Об этом
«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», - сообщил он.
По словам Гончаренко, он напоминал и про российскую агрессию, и про последние события в Беларуси, и про резолюции ПАСЕ. И требовал бессрочного запрета или до конца года. Однако комиссия решила прекратить сотрудничество только на четыре месяца.
Напомним, ранее стало известно, что Украина также
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Импорт российской и белорусской электроэнергии запретила украинская национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и...
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