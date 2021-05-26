Украина запретила поставки электроэнергии из Беларуси и России

Импорт российской и белорусской электроэнергии запретила украинская национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», - сообщил он.

По словам Гончаренко, он напоминал и про российскую агрессию, и про последние события в Беларуси, и про резолюции ПАСЕ. И требовал бессрочного запрета или до конца года. Однако комиссия решила прекратить сотрудничество только на четыре месяца.