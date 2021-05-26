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Три основные валюты подорожали по итогам торгов в среду
26.05.2021 14:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая ― Sputnik. Евро, российский рубль и евро прибавили в стоимости по итогам торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро вырос на 0,01%, доллара США подскочил в цене на 0,09%, а российский рубль стал дороже на 0,01%.
По итогам торгов 26 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Как ранее сообщал Белстат,
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Больше всего на торгах в середине недели прибавил в цене по отношению к белорусскому рублю доллар США.
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