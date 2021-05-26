Три основные валюты подорожали по итогам торгов в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая ― Sputnik. Евро, российский рубль и евро прибавили в стоимости по итогам торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро вырос на 0,01%, доллара США подскочил в цене на 0,09%, а российский рубль стал дороже на 0,01%.

По итогам торгов 26 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,07 белорусского рубля

1 доллар США – 2,51 рубля

100 российских рублей – 3,41 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Как ранее сообщал Белстат, средняя зарплата белорусов в апреле составила 1398,2 рубля. По сравнению с мартом показатель увеличился на 13,5 рубля. За вычетом подоходного налога (13%) и взноса в Фонд соцзащиты (1%) "чистая" зарплата равна 1202,4 рубля, что по текущему курсу составляет почти 480 долларов.