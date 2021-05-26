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Латвийский чиновник назвал сроки действия санкций ЕС по авиакомпаниям РБ
26.05.2021 14:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая - Sputnik. Пакет санкций ЕС в отношении белорусских авиакомпаний может действовать до осени, об этом заявил представитель государственной компании Latvijas gaisa satiksme, обеспечивающей воздушное сообщение в Латвии, Арнис Лапиньш.
"Это вопрос чисто политический. Я только хочу отметить, что ни один из пассажиров не хочет, чтобы когда он был на воздушном судне, рядом пролетел военный самолет-истребитель. И пока эта ситуация остается неопределенной, трудно сказать (как долго продлятся санкции). Пока до осени, но посмотрим", – сказал Лапиньш.
По его мнению, санкции Евросоюза будут сильным ударом по авиационной отрасли Беларуси, и принесут убытки в миллионы евро.
Накануне власти Латвии
Помимо этого, аэропорты Латвии не будут проводить обслуживание самолетов стран, которые на своем маршруте полета используют воздушное пространство Беларуси.
Инцидент с самолетом Ryanair
Авиалайнер Ryanair совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск 23 мая. Самолет следовал по маршруту Афины – Вильнюс, однако после получения сообщения о минировании был вынужден приземлиться. Позже информация о минировании не подтвердилась.
По результатам проверки был
Ряд европейских стран осудил принудительную посадку самолета и призвал к расследованию инцидента, пригрозив санкциями.
Власти некоторых государств приняли решение приостановить авиасообщение с Беларусью, а также ограничить полеты в воздушном пространстве республики.
Во понедельник, 24 мая, лидеры стран Евросоюза приняли решение
На этом фоне "Белавиа" была вынуждена отменить ряд запланированных рейсов, в частности, Великобританию и Францию (до 30 октября), Литву (до 26 июня), а также перелеты в Украину (до 25 августа), Латвию (до 25 июня) и Швецию (до 30 октября).
Не первый случай посадки
Громкий случай принудительной посадки самолета произошел в 2013 году. Центральное разведывательное управление США посадило борт президента Боливии Эво Моралеса в Вене, летевшего из Москвы, в связи с информацией о возможном нахождении на борту Эдварда Сноудена. При этом власти Франции, Португалии, Италии и Испании отказали в воздушном коридоре президентскому самолету.
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После экстренной посадки в Минске самолета Ryanair в Евросоюзе было принято решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси.
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