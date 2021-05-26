Евросоюз хочет сформировать четвертый пакет санкций по Беларуси к 21 июня

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Ожидается, что новый список будет готов к заседанию Совета МИД ЕС 21 июня, сообщил управляющий директор внешнеполитической службы ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Михаэль Зиберт.

"Мы стараемся завершить подготовку этого пакета санкций уже к следующему совету министров иностранных дел в июне", – сказал он.

По словам чиновника, действующие рамки позволяют вводить санкции против физических лиц, ответственных за репрессии в Беларуси после президентских выборов. А также против тех, кто получает экономическую выгоду.

"Мы также можем отдельно вводить санкции против организаций, это включает компании, в том числе те, которые принадлежат государству", – отметил Зиберт.

Он также добавил, что работу над четвертым пакетом санкций "тормозят" разногласия между некоторыми странами ЕС, в том числе и по поводу состава списка.

Зиберт обратил внимание, что санкции ЕС должны быть четко обоснованы, так как у фигурантов будет возможность опротестовать их в суде.

Санкции ЕС против Минска

Евросоюз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря 2020 года. Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете.

В общей сложности в ограничительных списках - 55 фамилий белорусских граждан. Санкции затронули и семь юрлиц в Беларуси: ОАО "140 ремонтный завод" (предприятие военно-промышленного комплекса в Борисове, занимающееся бронетехникой), ОАО "Агат – электромеханический завод" (электроника для ВПК), ОАО "МЗКТ" (колесная техника для ВПК), ЗАО "Белтехэкспорт" (поставки оружия на экспорт), Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента Республики Беларусь, Dana Holdings (крупнейший девелопер), IT-компания ООО "Synesis" (системы видеонаблюдения).

Европейский союз продлил санкции до февраля 2022 года.

Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза и некоторых европейских компаний, среди которых Skoda и Beiersdorf (торговая марка Nivea). В числе мер - приостановка деятельности и запрет на распространение продукции на территории республики.

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