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Беллегпром нарастил экспорт до $405,7 млн в I квартале 2021 г.

26.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Организации, входящие в состав концерна, в I квартале продали товаров почти на 406 млн долларов. Как отметили в организации, за счет наращивания объемов производства и принимаемых мер по реализации продукции за четыре месяца удалось снизить уровень запасов, однако задача по разгрузке складов остается актуальной. Сократилось и количество убыточных организаций за январь - март по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе промышленных на 40 %. В настоящее время рынки восстанавливаются, выручка растет. В концерне добавили, что конечной целью всех поставленных задач должно быть обеспечение положительной динамики показателей эффективности развития организаций.

 
 
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Организации, входящие в состав концерна, в I квартале продали товаров почти на 406 млн долларов. Как отметили в организации, за счет наращивания объемов производства...
 
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