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СЭЗ "Гродноинвест" получила более 100 млн руб. чистой прибыли в I квартале 2021 г.

26.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Чистая прибыль резидентов свободной экономической зоны "Гродноинвест" по итогам I квартала превысила 100 миллионов рублей, что стало лучшим показателем среди всех белорусских СЭЗ. При этом выручка от реализации товаров и услуг стала больше на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла отметки в миллиард рублей. Отмечается, что производительность труда и рентабельность продукции выросла, а количество убыточных предприятий сократилось до минимального уровня среди всех белорусских. В январе - марте экспорт увеличился на 23 % и составил 280 млн долларов. Резиденты "Гродноинвест" работают в сфере  дерево- и металлообработки, машиностроения, пищевой и легкой промышленности, а также сельского хозяйства.

 
 
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Чистая прибыль резидентов свободной экономической зоны "Гродноинвест" по итогам I квартала превысила 100 миллионов рублей, что стало лучшим показателем среди всех...
 
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