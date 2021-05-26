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"Белавиа" отменила лайт-тариф

26.05.2021 15:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая - Sputnik. "Белавиа" отменила лайт-тариф при покупке билетов на сайте компании.

Расширенную систему тарифов белорусский авиаперевозчик ввел в эконом-классе 18 ноября 2019 года. У пассажиров с тех пор появилась возможность выбирать набор услуг. Помимо самого "легкого" тарифа линейку дополнили стандарты "Смарт" и "Флекс". Подобный формат действует во многих авиакомпаниях мира. 

"Лайт" предусматривал отсутствие багажа, при этом с собой в самолет можно было взять сумку до 10 кг. Разница в цене могла доходить до 65 евро в зависимости от направления. Однако самые дешевые билеты вернуть было нельзя, а за внесение изменений нужно было доплатить.

За последние дни "Белавиа" вынуждена были отменить десятки рейсов в Европу из-за вводимых разными странами ограничений после инцидента с самолетом Ryanair в аэропорту Минска 23 мая.

В пресс-службе "Белавиа" рассказали, что массовых сокращений в компании из-за сложившейся ситуации не будет.

"В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала – это неприятные, хоть и закономерные шаги", – отметил собеседник Sputnik.

© RUPTLY
ХАМАС заявил о непричастности к инциденту с самолетом Ryanair в Минске – видео

Инцидент с самолетом Ryanair

Ситуация в авиационной сфере обострилась после экстренной посадки в минувшее воскресенье самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Авиалайнер был вынужден приземлиться в Национальном аэропорту Минск после сообщения о минировании. Позже информация о минировании не подтвердилась.

По результатам проверки был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – экс-главред признанного экстремистским Telegram-канала "NEXTA" и редактор также экстремистского "Беларусь головного мозга". В ноябре минувшего года КГБ Беларуси внес Протасевича в список причастных к терроризму.

Страны Евросоюза осудили инцидент с лайнером Ryanair и высказались за введение дополнительных санкций в отношении белорусской республики.

Великобритания первой в Европе отказалась принимать рейсы белорусской авиакомпании. Позже небо для "Белавиа" закрыли Франция, Литва, Латвия, Украина, Швеция и Чехия. Ряд крупных авиаперевозчиков - Lufthansa, Air France и Finnair - заявили также о том, что пока не будут летать над территорией Беларуси.

Как заявил латвийский чиновник Арнис Лапиньш, санкции против белорусских авиакомпаний могут продлиться до осени.

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Теги: Минск
 
 
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Лайт-тариф ввели наряду со стандартами "Смарт" и "Флекс" в 2019 году, он был доступен в эконом-классе.
 
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