Беларусь подготовила ответ на санкции Запада

Ограничение транзита и введение эмбарго на ввоз товаров – такие меры могут ввести белорусские власти в ответ на санкционное давление Запада. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко, передает ТАСС.

Головченко отметил, что белорусская экономика не в стагнации, а ВВП вырос на 2,5% к уровню прошлого года.По словам министра, объем промпроизводства составил 111% при минимальных складских запасах. Упомянул также о росте экспорта, зарплат и пенсий, положительном сальдо внешней торговли. Он заявил, что ЗВР Беларуси за апрель выросли на $338 млн и на 1 мая составили $7,3 млрд.

Премьер-министр призвал западные страны «отрезвиться».

«Но мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей», - отметил он.

По мнению Романа Головченко, Беларусь «методично продуют на зуб и ищут уязвимые места, не гнушаясь никакими методами», а также была спланирована операция по разрушению финансовой системы страны.

«Цель была простая - отрезать от западных финансовых ресурсов, одновременно через широкую сеть провокаторов и агентов посеять слухи о скорой обвальной девальвации, заморозке вкладов и других ужасах и тем самым парализовать финансово-банковскую систему страны. Этот план не удался», - заявил премьер-министр.

Он отметил, что ответные меры будут болезненными для стран, занявших враждебную позицию по отношению к Беларуси.

«Но мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата…», - подчеркнул он.

По словам белорусского премьер-министра, победителей в экономической войне не будет.