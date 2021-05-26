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Беларусь подготовила ответ на санкции Запада

26.05.2021 16:17 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ограничение транзита и введение эмбарго на ввоз товаров – такие меры могут ввести белорусские власти в ответ на санкционное давление Запада. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченкопередает ТАСС.

Головченко отметил, что белорусская экономика не в стагнации, а ВВП вырос на 2,5% к уровню прошлого года.По словам министра, объем промпроизводства составил 111% при минимальных складских запасах. Упомянул также о росте экспорта, зарплат и пенсий, положительном сальдо внешней торговли. Он заявил, что ЗВР Беларуси за апрель выросли на $338 млн и на 1 мая составили $7,3 млрд. 

Премьер-министр призвал западные страны «отрезвиться».

«Но мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей», - отметил он. 

По мнению Романа Головченко, Беларусь «методично продуют на зуб и ищут уязвимые места, не гнушаясь никакими методами», а также была спланирована операция по разрушению финансовой системы страны.

«Цель была простая - отрезать от западных финансовых ресурсов, одновременно через широкую сеть провокаторов и агентов посеять слухи о скорой обвальной девальвации, заморозке вкладов и других ужасах и тем самым парализовать финансово-банковскую систему страны. Этот план не удался», - заявил премьер-министр.

Он отметил, что ответные меры будут болезненными для стран, занявших враждебную позицию по отношению к Беларуси.  

«Но мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата…», - подчеркнул он.

По словам белорусского премьер-министра, победителей в экономической войне не будет.

Напомним, 23 апреля текущего года власти Беларуси и так запретили ввозить в страну продукцию компаний Škoda, Liqui Moly и Beiersdorf (владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других) «для обеспечения защиты национальных интересов».

 
 
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Ограничение транзита и введение эмбарго на ввоз товаров – такие меры могут ввести белорусские власти в ответ на санкционное давление Запада.
 
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