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Беларусь и Россия не пострадают от запрета импорта электроэнергии на Украину

26.05.2021 17:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Объемы поставок электроэнергии из Беларуси на Украину и ранее был незначителен, поэтому республика не пострадает от запретов Киева.

"Поэтому принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны", - заявили в пресс-службе Минэнерго Беларуси.

Напомним, 26 мая Национальная комиссия Украины, которая занимается госрегулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября.

Как подчеркнули в ведомстве, подобный запрет на импорт электроэнергии действовал и раньше: с апреля по декабрь прошлого года. С начала 2021-го Украина вновь начала покупать электроэнергию.

С начала 2021-го Украина вновь начала покупать электроэнергию. В частности, Беларусь на фоне сильных морозов в январе поставляла электроэнергию Украине в рамках договора об оказании аварийной помощи - в энергосистему соседней страны было отпущено 3,1 миллиона кВтч электроэнергии. Киев также обращался к Минску в феврале с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий на двух теплоэлектростанциях. Объем поставок составил 500 мегаватт.

"Громкие заявления о намерении Украины прекратить импорт белорусской электроэнергии ранее звучали неоднократно. Вопрос в том, не столкнутся ли наши украинские партнеры сами с последствиями от введенного запрета", - заявили в Минэнерго.

При этом белорусское ведомство подчеркнуло, что их позиция остается неизменной: Минэнерго нацелено на конструктивное взаимодействие и снова будет готово, в случае необходимости, организовать поставки на Украину.

Россия не пострадает

Аналогичного мнения придерживаются и в России. В комментарии РИА Новости эксперты Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев отметил, что Украина не является значимым рынком для поставок российской электроэнергии, поэтому потерь в связи с решением украинских властей не будет.

"Украина не является ни ключевым, ни даже сколько-нибудь значимым рынком для поставок российской электроэнергии", - сказал Коптев.

26 мая украинская сторона также запретила импорт электроэнергии и из России, меры будут действовать до 1 октября 2021 года.

Как подчеркнул эксперт, в планах "Интер РАО" (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) Украина даже не упомянута отдельным пунктом в планах на этот год. В 2021 году на экспорт в страны Балтии придется 33% поставок, в Финляндию – 27%, Китай – 21%, Казахстан – 8%, Грузию – 6%. Таким образом, доля Украины составляет менее 5% даже без всяких ограничений.

В планах у российского оператора экспорта электроэнергии поставить 15 млрд кВт/ч. За прошлый год сумма от поставок принесла свыше 488 млн долларов, в этом году доходы могут быть гораздо больше – свыше 600 млн долларов.

В этой сумме от запрета на поставки электроэнергии на Украину Россия потеряет менее 30 миллионов долларов.

"На самом деле они будут намного меньше, потому что и доля Украины меньше 5%, и основные поставки уже произведены (они приходятся на начало года). В любом случае это совершенно несущественная сумма", - уверен Дмитрий Коптев.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская и российская стороны считают, что Украина никогда не была ключевым рынком для поставок электроэнергии, поэтому подобные запреты для двух стран не...
 
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