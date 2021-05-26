Лукашенко хочет обсудить с Путиным санкции и поставку нефти Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая - Sputnik. Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию с попавшими под санкции Запада компаниями, в том числе продажу нефти Минску.

Тема повестки ближайших переговоров двух лидеров прозвучала на встрече Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

Белорусский президент считает, что не все гладко в двусторонних отношениях двух стран.

"Некоторые олигархи проплачивают наших негодяев за будущие предприятия, которые потом передадут беглым. Не скажу, что у нас ухудшились отношения с россиянами, наоборот, мы сейчас пытаемся найти выход из того или иного конкретного положения", – приводит слова Лукашенко в госиздание " СБ. Беларусь сегодня ".

Этот вопрос касается в том числе и предприятий, которые подпадают под санкции Запада, заявил президент Беларуси.

"Они попадают под санкции, из-за нас тоже могут попасть. Ну вот как им сейчас продавать нам нефть? Частная компания побаивается. В пятницу мы должны найти с Путиным развязку", – сказал Александр Лукашенко.

Напомним, встреча президентов Беларуси и России пройдет в пятницу 28 мая в Сочи.

Что еще обсудят лидеры Беларуси и России?

Пресс-секретарь российского лидера сообщил , что сперва состоится беседа двух лидеров, после она будет продолжена за рабочим обедом. Путин и Лукашенко обменяются мнениями по разным вопросам.

Дмитрий Песков не исключил обсуждение на переговорах возможной помощи РФ экономике Беларуси. По его словам, это будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос.

"Как правило, президенты информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран. Поэтому я не исключаю того, что президент Беларуси посчитает необходимым информировать президента России об экономической ситуации в Беларуси", – ответил Песков.

Касаясь вопроса о том, придется ли РФ увеличить субсидии Беларуси в связи с санкциями в отношении республики, официальный представитель Кремля отметил, что "этот вопрос не ставился белорусской стороной".

"Действительно, Россия прямо и косвенно оказывает значительную помощь белорусской экономике", – заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что этот факт не является поводом "для автоматических пересчетов каких-то".