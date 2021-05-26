Эксперт: отказ от авиасообщения с Беларусью принесет Украине только убытки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik, Алексей Стефанов. Украина в полночь 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Беларусью – отныне украинским авиакомпаниям запрещено выполнять рейсы в воздушном пространстве соседней страны, принимать у себя борты "Белавиа", а также оформлять пассажиров, прибывающих из республики.

О том, почему Украина больше потеряет от данного решения, нежели выиграет, Sputnik узнал у директора украинского Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника.

Создали себе проблемы

Ситуация с запретом полетов грозит Украине комплексными проблемами, уверен Бортник.

"Во-первых, это решение больно ударит по налоговой базе, поскольку "Белавиа" – третья по значимости компания, оперировавшая на украинском рынке. За прошлый год она совершила 10644 перелета. Пока еще неизвестно, сколько налогов они заплатили за 2020 год, однако за 2019 год сумма была достаточно существенной – 19 миллионов долларов. Именно столько белорусы "влили" в украинские аэропорты, в украинскую компанию "Украэрорух", обеспечивающую аэронавигацию", – пояснил украинский эксперт.

Все украинские аэропорты убыточны, говорит эксперт, а теперь потеряют еще и этот источник доходов.

По данным Государственной авиационной службы Украины, в 2020 году суммарный пассажиропоток украинских аэропортов сократился на 64,4% по сравнению с 2019 годом и составил 8,664 миллиона человек.

"Во-вторых, украинские компании, которые летали в Прибалтику – прежде всего "Международные авиалинии Украины" (МАУ), – вынуждены будут или отказаться от таких перелетов, или облетать территорию Беларуси, а это повлечет за собой прямое удорожание перелета. В некоторых случаях придется расходовать в два раза больше топлива. Конечно, подорожают и авиабилеты – думаю, что на несколько десятков долларов. То есть, кроме аэропортов и "Украэроруха" пострадают еще наши авиакомпании и простые люди", – прогнозирует Бортник.

К примеру, если раньше путь из аэропорта Борисполь в Ригу занимал около 860 километров, то теперь, облетая Беларусь, придется преодолевать около 1,2 тысячи километров.

В-третьих, уверен эксперт, из-за этого решения может пострадать бизнес в целом, поскольку по товарообороту Беларусь входит в топ-5 стран (товарооборот между Украиной и Беларусью составляет около 5 миллиардов долларов в год).

"Если посчитать общие потери рабочих мест, авиаотрасли, украинских операторов, то в год Украина от данного решения будет терять около миллиарда гривен (36,3 миллиона долларов). Для авиационной деятельности это некритично, приблизительно 10-15% от оборота, но все равно достаточно существенно", – поясняет эксперт.

Конечно, для "Белавиа" решение Киева станет губительным, продолжает Бортник, поскольку для белорусского авиаперевозчика украинский рынок был ключевым – в неделю "Белавиа" совершала 65 рейсов между Украиной и Беларусью (около 11% всего трафика компании).

"Из Украины через Минск пассажиры летали в Россию и обратно. Теперь, я думаю, "воскреснут" аэропорты Кишинева и Стамбула. В свое время "Белавиа" перехватила этот транзит, аэропорт Минска стал крупным хабом. Да, летать в обход неба Беларуси станет дороже и по времени не так удобно, но пассажиропоток будет", – рассказал Бортник.

Что касается Украины, то эксперт прогнозирует, что аэропорт "Киев" потеряет около 10% своего дохода. В мае авиагавань планировала принять из Беларуси 3-4 тысяч пассажиров. До карантина нормой было 10-12 тысяч, а на пике спроса – до 15 тысяч. Теперь не будет ни одного.

Дело в политике

Украина одной из первых заявила о санкциях в отношении Беларуси после посадки самолета Ryanair, даже быстрее некоторых других стран Европы, которые при каждом удобном случае пытаются "побольнее ущипнуть Россию или Беларусь". Но цель в этой гонке была исключительно политическая, уверен Бортник.

"Нужно было показать единство с западными партнерами и использовать элемент давления на президента Беларуси Александра Лукашенко, потому что все понимают, что "Белавиа" – государственная компания. Так что политическая логика в этом присутствует, а вот с точки зрения национального интереса ее нет вообще. Украину теперь ждут сплошные убытки", – подытожил украинский эксперт.

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