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Подписан указ о сервисах онлайн-заимствования

27.05.2021 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 мая. Указ "О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности" подписал Александр Лукашенко.

Предусмотрено развитие альтернативных банковским механизмов привлечения и предоставления денежных средств физическим и юридическим лицам с помощью сервисов онлайн-заимствования, отмечается в комментарии пресс-службы Лукашенко.

Согласно документу, сервис онлайн-заимствования — это сайт в интернете и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.

Определены требования для заключения договоров займа посредством сервисов онлайн-заимствования, установлен порядок предоставления займов и утверждено положение о деятельности операторов сервиса онлайн-заимствования и договорах, заключаемых посредством этого сервиса.

Документ принят "в целях повышения доступности финансовых услуг и защиты прав их потребителей, а также формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 мая. Указ "О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности" подписал Александр Лукашенко. Предусмотрено развитие альтернативных банковским...
 
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