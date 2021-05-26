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Подписан указ о сервисах онлайн-заимствования
27.05.2021 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 26 мая. Указ "О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности" подписал Александр Лукашенко.
Предусмотрено развитие альтернативных банковским механизмов привлечения и предоставления денежных средств физическим и юридическим лицам с помощью сервисов онлайн-заимствования, отмечается в комментарии пресс-службы Лукашенко.
Согласно документу, сервис онлайн-заимствования — это сайт в интернете и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели.
Определены требования для заключения договоров займа посредством сервисов онлайн-заимствования, установлен порядок предоставления займов и утверждено положение о деятельности операторов сервиса онлайн-заимствования и договорах, заключаемых посредством этого сервиса.
Документ принят "в целях повышения доступности финансовых услуг и защиты прав их потребителей, а также формирования условий для дальнейшего развития предпринимательства и деловой инициативы".
БелаПАН.
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Минск, 26 мая. Указ "О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности" подписал Александр Лукашенко. Предусмотрено развитие альтернативных банковским...
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