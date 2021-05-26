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Подорожают перелеты между Европой и Азией

27.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

New York Times подсчитывает убытки от очередного авиабойкота. На этот раз, увы, он направлен против нас. Аналитики издания говорят, что сложившаяся ситуация будет тяжелой и дорогой, в том числе для европейских компаний. Самолеты и так вынуждены избегать воздушного пространства Украины. Отказ от маршрутов через Беларусь порождает новые трудности для многих рейсов. Подорожают перелеты между Европой и Азией. 

Минск вряд ли можно назвать крупным европейским авиаузлом. Но вместе с тем только за прошедшую неделю примерно 3 тыс. 300 самолетов пролетели над нашей страной. Специалисты утверждают, что для изменения маршрутов потребуется добавить каждому рейсу минимум полчаса полетного времени. А это, естественно, дополнительные затраты на авиатопливо, что отразится на цене билета для пассажиров. Примерно ожидают подорожание на 5-10%. 

Что касается ситуации внутри страны. Возможный ущерб сейчас подсчитывается экспертами. Например, предоставляя диспетчерское обслуживание зарубежным авиакомпаниям, мы до пандемии, по разным подсчетам, могли зарабатывать в районе $ 50 млн в год. Очевидно, станут меньше и поступления в бюджет в виде налогов от деятельности Белавиа и минского аэропорта. В компании-перевозчике ожидается оптимизация и сокращение затрат, но обещают: массовых увольнений не будет. 

 
Теги: Минск
 
 
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New York Times подсчитывает убытки от очередного авиабойкота. На этот раз, увы, он направлен против нас. Аналитики издания говорят, что сложившаяся ситуация будет тяжелой...
 
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