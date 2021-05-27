«Указ развязывает руки властям, если им очень хочется что-то забрать». Эксперты про новый законопроект о садоводческих товариществах

О чем проект указа?

Главное изменение, которое может сильно повлиять на стоимость загородной недвижимости - членам садоводческих товариществ предоставляется право переводить садовые дома в жилые в порядке, установленном жилищным законодательством для перевода нежилого помещения в жилое.

При переводе садовых домиков в жилые дома будет изменяться и целевое назначение участков — они будут переводиться в категорию участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилого дома. При этом владельцы таких домов и участков будут оставаться членами садоводческого товарищества либо будут заключать с ним договор о порядке пользования объектами общего пользования в течение 10 дней после регистрации прав на земельный участок.

Если в садоводческом товариществе более половины участков будут переведены в категорию «для обслуживания жилых домов», его правление сможет по решению общего собрания обратиться к местным властям с заявлением о включении территории товарищества в границу населенного пункта либо об образовании населенного пункта.

Местные исполнительные и распорядительные органы в таких случаях могут при необходимости установить переходный период на срок не более 10 лет в целях создания необходимой инфраструктуры, в том числе для обеспечения исполнения государственных минимальных социальных стандартов. В течение установленного переходного периода садоводческое товарищество продолжает существовать. По его истечении — подлежит ликвидации.

Разрешение земельных споров, связанных с границами земельных участков, расположенных в границах садоводческого товарищества, в том числе между членами садоводческого товарищества и лицами, осуществившими перевод садовых домиков в жилые дома, осуществляется районными (городскими) исполнительными комитетами по месту нахождения садоводческого товарищества.

Владельцам участков проектом указа отводится три года для государственной регистрации своих прав на земельные участки (для тех, кто этого не сделал).