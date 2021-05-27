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Торги в четверг начались с падения белорусского рубля к трем валютам
27.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая ― Sputnik. Евро, российский рубль и доллар США подорожали на старте торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:26, евро подорожал на 0,03%, доллар США подрос на 0,32%, а российский рубль укрепился на 0,23%.
В начале торгов 27 мая на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Больше других валют в начале торгов в четверг прибавил в цене по отношению к белорусскому рублю доллар США.
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