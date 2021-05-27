ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Теперь экономнее: БелАЗ начинает серийно производить газодизельные самосвалы

27.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая ― Sputnik. Жодинское предприятие БелАЗ начинает серийно производить газодизельные самосвалы 7513-С, их грузоподъемность составляет 136 тонн, сообщила пресс-служба предприятия.

Карьерный самосвал БелАЗ 7513-С уже успешно прошел этап испытаний. В машинах установлен газодизельный двигатель на базе Cummins KTA50-C.

"В ближайшее время начнется серийная сборка таких самосвалов на конвейере", - отметили в пресс-службе.

В дальнейшем на предприятии собираются оснастить газодизельной системой также самосвалы с грузоподъемностью 220 тонн.

Серийное производство самосвалов БелАЗ стало возможным благодаря сотрудничеству белорусского завода с чешскими и российскими партнерами. Уже достигнуты договоренности о том, чтобы комплексно поставлять необходимое оборудование в страну.

Почему газодизель?

Как пояснили в пресс-службе, такая система позволяет самосвалу работать без дозаправки до 15 часов, кроме того, можно замещать около 30% дизтоплива природным газом и на 20% увеличить энергоэффективность производственного процесса транспортировки горной массы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Газодизель является перспективным направлением для того, чтобы развивать карьерную технику и увеличивать ее определенные показатели.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Указ развязывает руки властям, если им очень хочется что-то забрать». Эксперты про новый законопроект о садоводческих товариществах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by