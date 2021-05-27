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Теперь экономнее: БелАЗ начинает серийно производить газодизельные самосвалы
27.05.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая ― Sputnik. Жодинское предприятие БелАЗ начинает серийно производить газодизельные самосвалы 7513-С, их грузоподъемность составляет 136 тонн, сообщила пресс-служба предприятия.
Карьерный самосвал БелАЗ 7513-С уже успешно прошел этап испытаний. В машинах установлен газодизельный двигатель на базе Cummins KTA50-C.
"В ближайшее время начнется серийная сборка таких самосвалов на конвейере", - отметили в пресс-службе.
В дальнейшем на предприятии собираются оснастить газодизельной системой также самосвалы с грузоподъемностью 220 тонн.
Серийное производство самосвалов БелАЗ стало возможным благодаря сотрудничеству белорусского завода с чешскими и российскими партнерами. Уже достигнуты договоренности о том, чтобы комплексно поставлять необходимое оборудование в страну.
Почему газодизель?
Как пояснили в пресс-службе, такая система позволяет самосвалу работать без дозаправки до 15 часов, кроме того, можно замещать около 30% дизтоплива природным газом и на 20% увеличить энергоэффективность производственного процесса транспортировки горной массы.
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Газодизель является перспективным направлением для того, чтобы развивать карьерную технику и увеличивать ее определенные показатели.
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