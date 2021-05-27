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Комплексную систему поддержки экспорта и импорта создают в Беларуси
27.05.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Комплексную систему поддержки экспорта и импорта создают в Беларуси. Для этого Банк развития Беларуси откроет специализированное Агентство внешнеэкономической деятельности, которое станет одним из национальных институтов поддержки экспорта, взаимодействующим с иными национальными институтами поддержки экспорта, госорганами и другими организациями. По словам экспертов, новые структуры создадут благоприятные условия для внешнеэкономической деятельности, а также их деятельность будет способствовать дальнейшему построению цифровой экономики в Беларуси.
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Комплексную систему поддержки экспорта и импорта создают в Беларуси. Для этого Банк развития Беларуси откроет специализированное Агентство внешнеэкономической...
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