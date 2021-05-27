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Белорусская экспозиция представлена в Уфе на выставке "Газ. Нефть. Технологии"
27.05.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белорусская экспозиция Made in Belarus представлена на нефтехимической выставке "Газ. Нефть. Технологии" в Уфе. Наша экспозиция демонстрирует новинки и передовые разработки в нефтехимической сфере семи белорусских предприятий. Выставка будет работать до 28 мая.
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Белорусская экспозиция Made in Belarus представлена на нефтехимической выставке "Газ. Нефть. Технологии" в Уфе. Наша экспозиция демонстрирует новинки и передовые...
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