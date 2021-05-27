Лукашенко поручил искать новые рынки в Африке, Азии, Латинской Америке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко поручил управделами президента Виктору Шейману с учетом складывающейся ситуации искать новые направления работы в Азии, Латинской Америке и Африке, сообщили Sputnik в пресс-службе президента.

Лукашенко принял с докладом Шеймана в четверг.

"На встрече обсуждалось сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки. С учетом складывающейся обстановки и усиления давления на Беларусь поставлена задача активного выхода на новые направления работы в африканском, латиноамериканском и азиатском регионах", - сообщил Пул Первого.

Шейман доложил о состоянии дел в организациях и предприятиях Управделами.

Как отметил руководитель структуры, по итогам первого квартала 2021 года сработали хорошо в плюс вышли сельское хозяйство, промышленность, строительная отрасль, лесопереработка. Кроме этого, во время доклада главе государства, было отмечено, что позитивные подвижки есть и в туристической деятельности.

В данном контексте был приведен пример о том, что санаторий "Юность" вышел на показатели доковидного периода. Шейман отметил, что в целом санатории системы Управления делами показывают неплохие результаты.

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