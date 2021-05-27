Белорусский рубль резко упал к трем основным валютам на торгах в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая ― Sputnik. Евро, российский рубль и доллар США резко прибавили в стоимости по итогам торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро стал дороже на 0,29%, доллар США подскочил в цене на 0,69%, а российский рубль вырос на 0,76%.

По итогам торгов 27 мая на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,08 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,52 рубля,

100 российских рублей – 3,44 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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