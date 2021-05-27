Некоторые марки сигарет дорожают с 1 июня в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 мая - Sputnik. Цены на некоторые сигареты в Беларуси изменятся с 1 июня, об этом сообщили в министерстве по налогам и сборам.

На 5 копеек поднимет цены гродненская табачная фабрика "Неман". В частности, на такую сумму подорожают сигареты Pall Mall, Kent и Rothmans. На 10 копеек подорожают сигареты Vogue этого же производителя.

Фабрика "Интер Тобакко" на 5 копеек увеличивает цены на сигареты L&M Blue Label и L&M Compact. Сигареты L&M Motion подорожают на 6 копеек, Parliament - на 10 копеек, Marlboro - на 15 копеек.

Из импортных сигарет, ввозимых компанией "Беларусьторг", на 5 копеек дорожают Rothmans, на 10 копеек - Vogue, Dunhill и Rothmans Mix 3 in 1.

Некоторые виды сигарет все же подешевеют

Подешевеют на 20 копеек сигареты Kent Feel Vibe табачной фабрики "Неман" .

Также "Табак-инвест" на 15 копеек снижает цены на сигареты "Корона" (Gold и Kalipso Gold).

Как отмечают в министерстве по налогам и сборам, белорусские производители и импортеры сигарет имеют право каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты.

Прогноз на рост цен

Прогноз по росту цен на ряд товаров и услуг на 2021 год в апреле озвучили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли, опубликовав "Тарифную тетрадь".

"Тарифная тетрадь" отражает размеры и сроки повышения регулируемых цен (тарифов) на товары и услуги, занимающие наибольший удельный вес в потребительских расходах населения.

Сигареты в этом году, по прогнозам МАРТ , в общей сложности вырастут в цене почти на 16%: во втором квартале (на 3,7%) и в третьем (на 4,9%).